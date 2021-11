Spursi po dveh porazih proti Mavericksom upajo, da gre v tretje rado

Luka Dončić (na sredi) in Mavericksi so morali na prejšnjih dveh tekmah pošteno garati, da jim Spursi niso izpulili zmage.

Tekma z Bullsi je znova pokazala, da se Dallas v tej sezoni težko kosa z dobrimi ekipami. V Chicagu so zadnja leta s pametnimi nakupi – letos sta prišla še DeMar DeRozan in Lonzo Ball – sestavili moštvo, ki ima ploden napad in dovolj dobro obrambo, da je trenutno pod vrhom vzhodne konference. Trener Jason Kidd ima podobne načrte za Maverickse, toda Reggie Bullock in Sterling Brown še iščeta svoj met, Dorian Finney-Smith pa ga je pozabil v prejšnji sezoni. Na drugi strani igrišča imajo dovolj čvrsto obrambo, da jih rešuje v srečanjih proti povprečnim tekmecem – zelo dobri jih kaznujejo posebej s črte za tri točke. Uvodni del sezone je zaznamoval manj učinkovit met vseh ekip. Povprečje zadetih trojk je 34,4 odstotka, Dallasovi tekmeci so v štirih porazih zadeli kar 42,4 odstotka metov od daleč.

Nekaj več veselja je vzbudila igra Kristapsa Porzingisa, ki se vrača po petih tekmah premora zardi bolečega hrbta. V Chicagu je igral čvrsto obrambo, stekel mu je tudi met, s katerim v uvodnih tekmah ni navduševal. Dončić pa bo po "samo povprečni" igri, ki bi si jo sicer želela velika večina igralcev v NBA, skušal pokazati, zakaj sodi v sam vrh lige. Svetla točka ekipe je Jalen Brunson, tudi v Chicagu so igrali najbolje, ko je prevzel organizacijo napada. Na prejšnjih tekmah proti Spursom je bil gonilo za zmagi, pred dobrim tednom ga je pohvalil tudi Gregg Popovich. "Brunson je bil znova ubijalec, v obeh tekmah je opravil potrebno razliko (za zmago). Igra resnično pametno, je čvrst fant, nadarjen, obakrat nas je pokončal v zadnji četrtini." Za drugo zmago je San Antoniu samo v zadnjem delu igre nasul 12 točk, zadel je vseh pet metov.

Spursi jašejo dober občutek po prepričljivi zmagi (136:117) nad Sacramentom, ko se je še posebej izkazala njihova klop. "Igraj dobro obrambo, skači za žogo, sprejmi dobre odločitve v napadu, to počni kot moštvo, ne pa eden na enega, takšne reči," je Popovich v eno poved strnil filozofijo uspešne košarke. Gostom gre na roko gre spisek poškodovanih, na katerem sta oba centra, Avstrijec Jakob Pöltl in Zach Collins, ki se zdravi po poškodbi levega gležnja. Pri Dallasu manjka Maxi Kleber, ki je sezono začel z odlično igro v obrambi in prišel v prvo peterko, a sedaj okreva po poškodbi zunanje poševne trebušne mišice.