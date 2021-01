Srečanje med Detroitom in Miamijem visi v zraku

Miami je že več kot teden dni sredi izrednih razmer, saj sta Jimmy Butlerin Avery Bradley že dober teden v karanteni, v soboto pa se je vrnila šesterica igralcev – Bam Adebayo, Goran Dragić, Kendrick Nunn, KZ Okpala, Maurice Harklessin Udonis Haslem – ki je bila zaradi stika z okuženim prav tako nekaj časa v izolaciji. V Detroitu doslej niso imeli težav z okužbami, v petek pa niso igrali srečanja proti Washingtonu, saj Wizardsi niso imeli potrebnih osmih igralcev, kolikor jih mora po pravilih NBA biti na razpolago. Miami je bil v soboto tudi brez Tylerja Herra, ki ga je mučil boleč hrbet, danes so njegov morebiten nastop označili kot vprašljiv.



V Miamiju ne iščejo izgovorov, čeprav so dve tekmi igrali samo z osmimi igralci, v soboto pa brez Herra, ki je v drugi sezoni zrasel v enega od ključnih strelcev moštva. Močno se pozna odsotnost Butlerja, ki daje ton igri in vse ostale spodbuja k spuščanju zadnje kaplje znoja. "Ampak takšne so razmere, to ne velja samo za nas, mnogo drugih moštev se prebija skozi enake težave," je bil jasen trener Erik Spoelstra. Vse to sicer meče senco na smiselnost tekmovanja, v katerem k zmagam pripomore tudi sreča, da se (še) nihče v klubu ni okužil s koronavirusom. Toda pravila so jasna in moštva se morajo prilagoditi. Pri Heatih so priložnost dobili igralci iz ozadja, KZ Okpala in Gabe Vincent sta pokazala prebliske dobre igre, sploh slednji je bil odličen proti Filadelfiji. Toda Miami je imel težave še pred okužbami, njihova igra je bila nestanovitna in daleč od podobe prvaka vzhodne konference.

Jedro težav se skriva v mlahavi obrambi, ki dopušča preveč odprtih metov s črte za tri točke ter tako omogoča tekmecem, da se razigrajo. Ti prav tako pogosto igrajo z veliko več energije in zanosa. Tako je denimo srečanje proti Bostonu odločil skok njihovega najmanjšega igralca, ki ga nihče ni izrinil izpod obroča, proti Detroitu je eden od Pistonsov v napadu preskočil vseh pet Heatov, čeprav so ti bili moštvo, ki bi z dodatno energijo moralo loviti zaostanek. Njihov napad se lomi ob številnih napakah in izgubljenih žogah, v soboto so jih zapravili kar 23, kar je Detroitu prineslo 27 točk. "Izgubljene žoge nas resnično hromijo, težko je resnično razbrati, kako se odvija tekma, če nasprotnemu moštvu podarjaš lahke koše," se strinja Spoelstra. Heati so po tem merilu najslabše moštvo v ligi.

"Ko izgubimo žogo, to ponavadi pomeni lahek koš (za tekmece), polaganje žoge v obroč ali odprt met za tri. To jim krepi samozavest, sami pa ne dajemo košev. Če imaš slab napad, bodo bolj sproščeni," ugotavlja Dragić. Dolgi pogovori in pa dejstvo, da po tednu lahko znova igrajo vsaj s približno stalno zasedbo, bo morda nekoliko pomagalo k bolj zbrani igri. Izgubljanje žog je stara težava moštva, mučila jih je tudi ob začetku prejšnje sezone, a so nato strnili vrste in razvili igro, ki jih je pripeljala tik pod vrh košarkarskega Olimpa. "Lahko si prizadet, razočaran ali jezen nad potekom tekem, toda pomemben je pristop k iskanju rešitev za naslednji večer. Vemo, da se moramo izboljšati na veliko področjih, a nam bo uspelo," je prepričan Spoelstra.