Srečanje partnerjev zimskega prestopnega roka

Srečanje med Dallasom in New Orleansom se prične ob 2. uri po slovenskem času.

Dončića na igrišče ni bilo zaradi bolečin v spodnjem delu hrbta, a smo se mnogi spomnili na napoved trenerja Ricka Carlisla, da bodo v drugem delu sezone svojim zvezdnikom ob tekmah na zaporedna večera privoščili počitek. To jih je že stalo zmage proti Oklahomi, če je Dončić samo počival, potem so se s takšno taktiko opekli že drugič. Po besedah Carlisla se pozna, če na igrišču nimajo enega od kandidatov za naslov najboljšega igralca sezone, "toda imamo dovolj nadarjenih posameznikov, da bi morali zmagati. A dela nismo opravili, kot bi morali. V prvem polčasu obramba ni bila naša prednostna naloga." Obramba bo še nujnejša proti Pelicansom, zgledujejo se lahko po Denverju, ki je Brandona Ingrama omejil na le 13 točk. "Nadenj so ves čas pošiljali dva igralca in ga lovili v obrambno past. Niso mu dovolili lahkih metov. Njihova obramba je opravila dobro delo, mi mu po prvi četrtini nismo omogočili dovolj prostora," je ugotavljal trener New Orleansa Stan Van Gundy.

Več prostora je izrabil Williamson, Pelicansi so tako ali tako moštvo, ki blesti pod obročem. Ne samo po doseženih koših, odlični so tudi v skoku in so najboljši v ligi po povprečju 15,5 točke iz drugih priložnosti. Pri tem je Williamson šele tretji skakalec, pred njim sta Steven Adams in tudi Josh Hart. Če bodo Mavericksi brez Porzingisa, moštvo čaka še napornejše garanje, da jih domačini ne bodo povozili pod obročem. Njihova priložnost je met izza črte za tri točke, New Orleans je povsem na dnu NBA po svoji zunanji obrambi, saj v povprečju dobijo 15,4 trojke na tekmo. Gostje svojo igro temeljijo na metu od daleč, a se morajo otresti petkove strelske nerazpoloženosti. Nekdanji ostrostrelec Pelicansov JJ Redick še ne bo na voljo, saj zdravi desno peto, zato pa bo proti svoji nekdanji ekipi na voljo Nicolo Melli. Podobno velja za Jamesa Johnsona in Wesa Iwunduja, oba sedaj nosita dres New Orleansa, takšne menjave pa pogosto podžgejo igralce v tekmah proti nekdanjemu klubu.