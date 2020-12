Srečanje s Clippersi je tretji trd izziv za neprepričljivi Dallas

Nihče tekmecem ne privošči hude poškodbe, toda Mavericksi ne bi imeli nič proti, če bi Kawhi Leonard še kakšen dan več celil z osmimi šivi pokrpana usta. Na tla ga je položilo nesrečno trčenje s komolcem Sergea Ibake v zadnji četrtini, a to Clippersov ni ustavilo, da se Denverju ne bi maščevali za tri zaporedne poraze v polfinalu zahodne konference in predčasen odhod domov. Leonardov zdravstveni status je bil v soboto vprašljiv, o nastopu bodo odločili pred tekmo. Luki Dončiću se zagotovo ne bo treba ubadati z Marcusom Morrisom , s katerim sta imela v Orlandu nekaj iskrivih trenutkov, saj so Clippersi sporočili, da zaradi poškodbe kolena ne bo igral. Slovenski zvezdnik mora po dveh bledih začetkih odločneje zaigrati že v prvih minutah in pognati celotno moštvo. Pričakovanja, da bo izboljšal met od daleč, je ohladil njegov do sedaj komaj 18-odstoten met za tri točke, slabše gre tudi drugim ostrostrelcem moštva.

Obramba, okrepljena z Joshem Richardsonom, bi se v teoriji morala bolje kosati s Clippersi, saj bosta z Dorianom Finneyjem-Smithom težja ovira za Leonarda in Paula Georgea. Slednji se je otresel depresije iz osame v Orlandu in igra izvrstno, tekme začenja silovito, njegov met pa je bil na prvih dveh srečanjih Kalifornijcev izjemno natančen. Dallas bo moral od prve minute upočasniti njegovo igro, ob tem pa paziti, da si obramba ob Georgeu ne bo s prekrški prehitro polomila zob. Prav tako bodo morali precej bolj energično skakati za odbitimi žogami, na petkovi tekmi v dvorani Staples Center so imeli svinčene noge in kar šest Lakersov je imelo več skokov od petih Maxija Kleberja, najbolj poskočnega med Mavericksi.Lakersi so sicer višje moštvo od Dallasa, toda ravno zaradi tega bi morali toliko bolj garati pod obročem. "Vseh 48 minut nismo tekmovali tako, kot bi morali," je Trey Burke priznal trenutke omrtvičenosti. "To je bilo moštvo, ki cilja na vrh prvenstva, v nedeljo nas čaka še eno takšno," je po porazu z Lakersi napovedal še eno težko tekmo.

Dallas v prejšnji sezoni ni niti enkrat izgubil treh tekem zapored, osemkrat so bili poraženi dvakrat zapored. Majav začetek sezone še ni razlog za preplah, poleg tega so se nemudoma soočili s težkimi tekmeci, okrepljenimi Sunsi in še vedno dvema najboljšima moštvoma zahodne konference. Morda ne več lige, saj Brooklyn na vzhodu s Kyriem Irwingom in Kevinom Durantom melje kot strašljiv košarkarski stroj. Še vedno čakajo na vrnitev Kristapsa Porzingisa, ki bo okrepil tako obrambo kot napad. Latvijski center ne bo sam odpravil vseh težav, toda drugi zvezdnik Dallasa je dovolj nadarjen igralec, da lahko požene celotno moštvo. Njegova vrnitev bo nekoliko olajšala tudi sestavljanje peterk, saj se zdi, da trener Rick Carlisle po prihodu sedmih novih igralcev in kratkih pripravah še vedno išče zmagovalne kombinacije. Prav tako bo več tekem zgladilo sedanje gube, še posebej, ko se bo Richardson bolj zlil s prvo peterko.