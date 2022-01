Srečanje Sunsev in Mavericksov je soočenje dveh vročinskih valov

Raptorsi bi bili dober trening proti Sunsom, saj obe moštvi igrata čvrsto in atletsko košarko, toda merjenje moči s takšnima ekipama dva večera zapored je težka preizkušnja. Podobno kot proti Kanadčanom je cilj Dallasa upočasniti igro in skrbno paziti na žogo, hkrati pa s čvrsto obrambo tekmece siliti h napakam. Sploh, ker je branjenje svojega obroča postalo njihovo ključno orožje, že 22 zaporednih tekem tekemcem ne dopuščajo 50-odstotnega meta, na devetih od zadnjih dvanajstih tekmah so jih zadržali pod sto točkami. V napadu je Dončić v sredo odigral svojo najboljšo tekmo sezone, Raptorse je spravljal v obup s prodori do obroča, njegovi včasih rahlo obupni prosti meti so sedaj zanesljivi, po nekaj težavnih večerih izza črte za tri točke je dodal štiri trojke in na koncu zbral krepkih 41 točk. "Vsak večer se ne bo izšel po mojih željah, ampak moraš ohraniti zaupanje v svoj met," je dejal po zmagi proti Kanadčanom.

Moštvo iz Arizone prihaja v nekolko okrnjeni zasedbi, skoraj obglavljena je triglava zver po imenu McAytonsky, kot so v šali poimenovali visoki trio JaVala McGeeja, Deandreja Aytona in Franka Kaminskyja. Tako Ayton kot Kaminsky sta poškodovana, prvi ima težave z desnim komolcem, drugi z desnim kolenom. Toda priložnost je v torek s pridom izrabil rezervni center Bismack Biyombo in Spursom v 25 minutah nasul 17 točk ter zbral 14 skokov. Zdrava je tudi dvoglava branilska kača, Chris Paul in Devin Booker. Ta je dallaške sosede ožgal z 48 točkami, njegovo povprečje zadnjih treh tekem je kar 37,7 točke. Tako izrstna igra je eden glavnih razlogov, da imajo najboljši izkupiček sezone. "(Veliko) točk sem dosegal tudi ob porazih, a to ni to. Vse kar hočem, je zmagati tekmo, to preglasi vse drugo," je Booker izrazil podobne občutke, kot jih pogosto omenja tudi Dončić.

Izkušeni Paul, ki si deli prvo mesto lige s povprečjem desetih podaj na tekmo, se ne čudi Bookerjevim eksplozijam. "Imamo moštvo, v katerem podpiramo drug drugega, kjer uživamo ob uspehu drugega. Ko mu met tako steče, mu poskušamo čim bolj podajati in odigrati pravo akcijo. Za nas je končni cilj zmaga." Mavericksi morajo strniti svojo obrambo, a trener Jason Kidd v sredo še ni želel razmišljati, kako trd oreh je treba streti. "Moram si jih ogledati. Phoenix igra izjemno dobro, so najboljši na zahodu. To je vse, kar vam lahko ta hip povem. Se vidimo čez nekaj ur..."