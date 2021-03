Srečanje za poravnavo starih zamer

Tekma v Los Angelesu, ki se je končala s 124:73 za Maverickse, je bila slaba napoved prihajajoče sezone. Clippersi so po njej ves čas med četverico pri vrhu zahodne konference, Dallas je ob prekratkih pripravah ter po vrsti poškodb in pandemijskih osamitev zdrsnil globoko proti dnu, sedaj je sredi druge jakostne skupine moštev, ki lovijo prve štiri. Kristaps Porzingis se je po operaciji kolena le počasi vračal k stari igri, ki mu je prinesla naziv samorog košarke, zadnje tekme je grožnja v napadu in trdnjava v obrambi. Skupaj z Luko Dončićem sta znova dinamični duet, ki naj bi krojil prihodnost Dallasa. TudiJosh Richardson je rabil nekaj časa, da se je zlil z ostalimi, sedaj vsi veliko bolje razumejo, kako igrati drug z drugim. Poraz proti Oklahoma Cityju je sicer razrkil, da še vedno nimajo zanesljivosti kandidata za vrh končnice, sploh če so brez obeh zvezdnikov.

Clippersi so precej čudaška ekipa, ki je kadarkoli zmožna uničiti tekmece ali pa potone v samouničenje. Morda še bolj kot v lanski sezoni, ko so veljali za najbolj udaren košarkarski stroj, a v težavnem okolju osame v Orlandu doživeli notranji razpad. Na čelu s prvim zvezdnikom Kawhijem Leonardomse zdi, da jim ni pretirano mar za košarko v rednem delu. Toda po štirih porazih v zadnjih petih tekmah, izgubili so celo proti skromnemu Washingtonu, včeraj pa v New Orleansu za dvajset točk, je brezbrižnosti počasi konec. "Nismo dajali nikakršnega odpora, nismo pokazali nikakršne trdnosti,” se je jezil trener Tyronn Lue in kar med televizijskim prenosom spustil sočno kletvico.

Vprašanje je, ali bo nuja po zmagi na igrišče potisnila Leonarda, botra upravljanja obremenitev, ki ponavadi izpusti eno od dveh srečanj, če sta ti dva večera zapored. Včeraj je igral 29 minut in dosegel 23 točk. Prav tako so brez Patricka Beverleyja, ki ima poškodovano koleno. Mavericksi so v Denverju izrabili utrujenost Nuggetsov po tekmi z Memphisom in prekinili njihov niz petih zaporednih zmag. Če bodo nocoj igrali proti oslabljenim in prav tako utrujenim Clippersom ter izrabili ponujeno priložnost, podarjenemu konju ne smemo gledati v zobe.