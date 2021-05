Mavericksi v gosteh pri Cavaliersih želijo ponoviti petkovo zmago

Mavericksi ne morejo biti preveč sproščeni, saj je Portland z zmago nad San Antoniom znova tik za njimi. Tudi sedmi Lakersi zaostajajo le za dve zmagi, zato bi bil spodrsljaj proti skromnim Cavaliersom hud udarec. Idealen razplet za Dallas je znova odločen začetek in dovolj velika prednost po prvem polčasu, da bi lahko začetna peterka nato počivala večji del drugega. Tudi tokrat bodo brez Kristapsa Porzingisa, Maxi Kleber pa je na listi poškodovanih naveden kot vprašljiv. Mavericksi bodo gostovanja nadaljevali v Memphisu, ki se bori za osmo mesto, nato jih čakata domači srečanji proti New Orleansu in Torontu. Prvi so ostali brez Ziona Williamsonain z zelo malo možnostmi, da še pridejo v dodatne kvalifikacije, podobno velja za Kanadčane, Toronto je dvanajsti na vzhodu in samo še poraz ga loči od uradne ločitve od končnice.

Razredčeni Cavaliersi v petek niso zmogli resnega odpora, nekaj težav je domači obrambi povzročal Collin Sexton, ki je dosegel 27 točk, solidno je šlo tudi Cediju Osmanuz 22-imi. "Maverickse moraš premagati s hitrimi podajami in zgodnjim premikanjem. V Dallasu smo prvi polčas igrali v gneči, ko so že imeli postavljeno obrambo, zato je bilo vse zelo zelo težko," je dejal trener Clevelanda J. B. Bickerstaff. Navijači Dallasa upajo, da bo lahko po srečanju ponovil besede. Domače moštvo ima za sabo devet zaporednih porazov, s še enim bodo izenačili najdaljšo tovrstno serijo sezone.