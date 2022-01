'Zmešnjava z avstralsko sago sponzorjev ne navdušuje'

"Kot vse kaže, bo ta avstralska zgodba pustila nek precendenčni primer v svetu tenisa, še posebej pri največjih turnirjih," je spomnil na Pariz, odkoder so še teden dni nazaj prihajale novice, da cepljenje ne bo pogoj, zdaj pa so informacije drugačne. " Kot kaže, se bo bodisi moral odločiti, da se cepi ali pa se zna zgoditi, da se bo njegova kariera vendarle počasi začela obračati v smer, ki je sam pred nekaj tedni verjetno ni pričakoval," razmišlja.

Kaj lahko bi se zgodilo tudi, da bi sponzorji prekinili milijonske pogodbe s srbskim športnikom. Zmešnjava, ki je spremljala avstralsko sago, sponzorjev ne navdušuje, da bi poskušali še bolj graditi povezanost svoje blagovne znamke z znamko Đokovića, pritrjuje tudi sogovornik: "Pričakujem, da če bo vztrajal pri tem in če bo tudi javno napovedal, ne namerava sprejeti pogojev v Parizu, da to bo imelo posledice. Kakšne, je vendarle tezko reči, saj vendarle govorimo o enem najboljših teniških igralcev vseh časov," opozarja, da vseeno ne gre prehitro sklepati.

Če bi lahko zavrteli čas za tri tedne nazaj, bi se v njegovi ekipi verjetno odločili drugače, sicer meni Ambrožic. "Seveda je k temu na nek način prispevalo tudi, če mu tako rečemo, malce nespodobno povabilo s strani avstralske teniške zveze oziroma organizatorja turnirja, da se je spustil v to avanturo. Ampak mislim, da bi vendarle lahko premogli toliko izkušenj, da bi takšne stvari vnaprej predvideli," razmišlja. Škoda je bila brez dvoma storjena, poudarja.

Zdi pa se mu zanimivo, da vsaj zaenkrat na ostalih športnih dogodkih ne vidimo tako strogih zahtev in pogojevanja s cepljenjem. Kot primer navaja evropsko prvenstvo v rokometu, ki pravkar poteka na Madžarskem in Slovaškem, kjer so v ospredju negativni testi in so se ekipe ves čas testirale.