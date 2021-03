Štuhčeva prehitra za elito na italijanskem državnem prvenstvu

Francoz Alexis Pinturaultin Slovakinja Petra Vlhova sta tista alpska smučarja, ki sta se najbolje znašla v času pandemije, izkoristila ponujene priložnosti in se ob koncu tekmovalne leta veselila prvega velikega kristalnega globusa. Nekoliko manj zadovoljna s sezono je dvakratna svetovna prvakinja v smuku Ilka Štuhec, ki pa tekmovalnega leta še ni zaključila. Potem, ko je ostala brez smukaškega nastopa ob zaključku sezone – v švicarskem Lenzerheideju je finale odpadel, zaradi neugodnih vremenskih razmer – je dobre snežne razmere izkoristila za trening na domačem Arehu, se udeležila preizkušenj državnega prvenstva, nato pa z ekipo odpotovala v Italijo.

V St. Caterini se je v izjemno močni konkurenci, uvodoma udeležila smuka italijanskega državnega prvenstva in se pomerila s tamkajšnjo smukaško elito. Konkurenca je bila za ta čas izjemna, saj so nastopile vselej hitre Laura Pirovano (6. v smukaškem seštevku svetovnega pokala), Elena Curtoni(9. v smukaškem seštevku svetovnega pokala), Nadia Delago (20. v smukaškem seštevku svetovnega pokala), Francesca Marsagliain mnoge druge. Na slabo minuto in pol dolgi progi v St. Caterini je svetovna prvakinja iz let 2017 in 2019 dokazala, da je prehitra za udeleženke tekme, četudi so te sezono v seštevku svetovnega pokala končale pred njo.