Svetovno prvenstvo na Pokljuki navdušilo s predstavo

Tako velikega športnega dogodka Slovenija še ni gostila. Organizacijski zalogaj je bil ogromen, na Pokljuki je nastopilo 338 tekmovalcev, poleg športnega vidika, so veliko pozornosti namenili varnosti. "Zelo dobre odzive smo dobili od vseh deležnikov, od tekmovalcev, trenerjev do vodstva mednarodne zveze, seveda pa tudi novinarjev,"je trdil letošnji generalni sekretar SP Pokljuke, Tim Farčnik.

Manjkalo je le občinstvo, katere je pogrešal tudi Sturla Holm Laegreid(norveški biatlonec, štiri zlate kolajne): "Organizacija je bila izjemno dobra, ne morem reči nič slabega, vse je bilo zelo dobro, edino kar je manjkalo so gledalci, ki upam, da se kmalu vrnejo."

Od oktobra so garali, pripravljali prizorišče, urejali ceste in ostalo infrastrukturo. V skladišču je čakalo 30.000 kubičnih metrov lanskega snega, a narava si je letos zamislila drugačen scenarij. Da so res trdo garali, pravi tudi predsednik športnega društva Pokljuka Peter Zupan, saj so morali odstraniti preko 50.000 kubičnih metrov snega.

Navijači bi na prizorišču poskrbeli za dodaten spektakel, a tudi brez njih so organizatorji imeli veliko dela. Vzpostavili so tri različne mehurčke. Enega za tekmovalce, drugega za organizatorje, tretjega za sedmo silo. Opravili so več kot 6600 testiranj. Bali so se, da bi znotraj ekip prišlo do okužb, in v v veselje jim je, da resnično do tega ni prišlo.

Od zadnjega svetovnega prvenstva na Rudnem polju je minilo 20 let. V tem času se je biatlon prebil med najbolj priljubljene zimske športe stare celine, Pokljuka pa eno njegovih izmed tradicionalnih prizorišč.

Zahvalil se je tudi naš reprezentatnt Jakov Fak:"Hvala vsem, ki so nas spodbujaII na progi od volunterjev do uradnih oseb in tudi vam, ki ste nas približali navijačem."

Posnetki sončne Pokljuke so tako zaokrožili po svetu, tekme pa so prenešali denimo tudi na Grenlandiji.