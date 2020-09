Tadej Pogačar – mladi volk, ki bo krdelo vodil še vrsto let

"Mladi volk" s Klanca pri Komendi, vzdevek je več kot primeren, je bil ves čas blizu svojemu moštvenemu kolegu, nato pa je v sedmi etapi naletel na težave. Predrta zračnica, vračanje v glavnino ter nato pospešek favoriziranih moštev ob bočnem vetru. Vse to je prineslo zaostanek minute in 21 sekund ob prihodu v cilj.

Mnogi strokovnjaki so takrat opozarjali na pomanjkanje konkurence na španskih cestah, leto dni kasneje tega argumenta ni več moč uporabiti. Pogačar je bil najboljši med najboljšimi. Za ta naziv pa je na Rogličevem domačem terenu, kronometru, ugnal starejšega rojaka za kar minuto in 56 sekund, s čimer je v skupnem seštevku rojaka prehitel za 59 sekund.

Medtem ko so se ostali oklepali skupine, ki ji je ritem narekoval nizozemski vlak Jumbo-Visme, je Pogačar napadal, skakal in se s sijajnimi predstavami najprej v osmi, nato v deveti, ter skupaj z Rogličem v 13. etapi vrnil pod sam vrh. Tam je ostal do kronometra, nato pa presenetil vse strokovnjake in se povzpel na vrh stopničk na Elizejskih poljanah.

Način dirkanja njegov nekdanji selektor še kako pozna. "Vem, kako in na kakšen način je takrat zmagoval na dirkah. Da pa bo to preslikal oziroma prenesel med najboljše kolesarje sveta, ne moreš vedeti. Glede na talent, ki ga ima, in na trud, ki ga vlaga, ter glede na resnost, s katero se športa loteva, sem verjel, da mu bo uspelo," je pred kratkim v pogovoru za STA o 21-letniku dejal Martin Hvastija.

Poklonili pa so se mu tudi pri kolesarskem klubu KD Rog Ljubljana, pri katerem je Pogačar odraščal in od koder se je izstrelil v svetovno karavano kolesarstva. "Dragi Tadej, pri nas si uspešno odraščal, se kalil in dozorel. Zdaj ustvarjaš zgodovino slovenskega in svetovnega kolesarstva. Iskrene čestitke. Ponosni smo nate." Takšnih čestitk v zadnjih dneh ne manjka. Vsi pa v en glas poudarjajo Pogačarjev talent, ki je bil ves čas opazen.

Mladenič je za kolesarstvo vseeno dokaj nepričakovano preslikal predstave, ki so ga krasile še v mlajših letih v boju z najboljšimi na svetu. Prvič je Pogačar slovensko javnost nase opozoril na dirki po Sloveniji, ko je kot 18-letnik gledal v hrbet le mojstrom, kot so Rafal Majka, Giovanni Viscontiin Jack Haig. Tisto preizkušnjo je končal na petem mestu, od takrat pa ni ušel pozornosti slovenske novinarske in kolesarske eminence.

Leto 2018 je bilo prelomno še na mednarodni ravni. Po četrtem mestu v skupnem seštevku dirke po Sloveniji, na kateri je za zmagovalcem Primožem Rogličem zaostal dve minuti in 16 sekund, je osvojil dirko, ki ima v mladinskih vrstah zlovešč in pritiska poln vzdevek, "mali Tour".

Tour de l'Avenir je reprezentančna dirka kolesarjev do 23 leta starosti po francoskih cestah, dobil pa jo je prav Pogačar z zares sijajnimi predstavami na vseh mogočih trasah ter s premetenim dirkanjem. Hitro so se začele primerjave z Eganom Bernalom, kolumbijskim čudežnim dečkom, ki je leta 2017 osvojil isto dirko in nato dve leti kasneje še tisti pravi, veliki Tour.