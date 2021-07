'Morda se na vsakih tisoč let rodi tak kolesar, kot je Pogačar'

"Slovenija je svetovna kolesarska velesila. Čeprav smo majhni, se Italija in Francija lahko skrijeta pred nami," je slikovit nekdanji as kolesarstva Tadej Valjavec. Zasluge gredo Rogliču, Mohoriču in v prvi vrsti seveda Pogačarju.

"V bistvu na televiziji je vse zelo lahko, predvsem je Tadej v takšni formi, da zgleda vse lahko, premagovanje vseh teh naporov," pove Tadej Valjavec, nekdanji vrhunski kolesar. A 21-dnevna dirka je bila psihično zelo naporna - ne le za noge pač pa tudi za glavo. Veliko stresa, padcev, vse je to je moral dati čez.

Valjavec dodaja: "Da je Tadej prišel mimo vseh pasti, to je res ogromen stres za glavo. 21 dni ves čas biti pozoren na vsako malenkost, biti tudi na pravem mestu v pravem času." In kaj pravi Pogačar - je lažje zmagati svoj prvi ali drugi Tour? Je bilo zanj težje lani ali letos?

"Lansko leto je bilo manj stresa glede vsega. Letos so bile zaradi rumene majice novinarske konference vsak dan in tako naprej. Težje je bilo v času, ko nisem bil na kolesu. Ampak bolj ali manj, zelo težko je bilo zmagati!" pojasnjuje Tadej Pogačar. A ne pozabimo, kako je, tako pred samo dirko kot po vsaki etapi, iz Pogačarja vedno vel optimizem. Čeprav je za njim ena najtežjih tekem na svetu je njegov prvi trener in dober prijatelj Miha Koncilija prepričan, da bo tadej zelo hitro prišel k sebi.