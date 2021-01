Tako Celticsi kot Heati, finalisti vzhoda, še iščejo igro iz minule sezone

Boston tako kot številna druga moštva po zelo kratkih pripravah še išče pravo formo, podobno kot Heati so že doživeli hud poraz (proti Brooklynu za 27 točk). Še pred začetkom sezone so ostali brez odličnega veterana Kembe Walkerja (poškodba levega kolena), zato je trener Brad Stevens večjo vlogo namenil Marcusu Smartu, Jeffu Teagueu in Paytonu Pritchardu. A sta se poškodovala tudi prva dva, najmanj resen je Smartov zvin desnega palca, zato naj bi kljub oznaki vprašljiv nastopil na tekmi. "Marcus je srce in duša moštva. Njegova energija in hladnokrvnost v napadu sta zelo pomembna za nas. Omogoča mi lahke zadetke," ga je pohvalil Jaylen Brown. S prvo ostjo bostonovega napada Jaysonom Tatumom igrata na ravni, ki jima skoraj že zagotavlja udeležbo na letošnji tekmi zvezdnikov. Smart je bil doslej edini ostali Celtic, ki je dosegel dvomestno povprečje točk na prvih osmih tekmah. Njihova šibka točka je pogosto za zdaj plitva izbira rezervnih igralcev, poškodbe so to še poudarile, po mnenju enega od košarkarskih izvidnikov bi potrebovali odličnega organizatorja igre.

Miami je na trenutke že podoben moštvu, ki je pometlo s tekmeci na vzhodu, nato pa kljub poškodbam dveh ključnih igralcev Lakersom začinilo pot do naslova prvakov. V ponedeljek so brez večjih težav odpravili Oklahoma City, toda mladi Thundersi so moštvo sredi prenove, Boston naskakuje svoj osemnajsti naslov prvakov. Floridčani se znova soočajo z dvomi v moštvo, saj mnogi njihov nedavni uspeh pripisujejo igranju v neobičajnih razmerah varovanega okolja v Orlandu. "Po moje je šlo za situacijski presežek, v resnici niso bili tako dobri. (Jimmy) Butler je igral kot nor, Tudi Herro, vsi so bili izjemno enotni, toda v resnici niso tako dobro moštvo. Do skrajnosti so izrabili, kar se je dalo izrabiti," je za TV mrežo ESPN dejal še eden od neimenovanih košarkarskih oglednikov. V Miamiju pravijo, da so navajeni dvomljivcev in se ne zmenijo zanje. Trenutno pa se ne ukvarjajo s tem, kje igrajo, ampak kdo igra.

Trener Erik Spoelstra še vedno išče stanovitno prvo peterko, proti Oklahomi je dal priložnost Kellyju Olynyku, ki ga je poplačal z dobro igro in 19 točkami. Kar je pomembno za moštvo, ki se sooča s hudo strelsko sušo in ima trenutno enega najmanj učinkovitih napadov v ligi. "Drugače je, če začneš srečanje, nekako se ogreješ v tekmo. A ne glede na to moraš odigrati svojo vlogo," je dejal zadnji v vrsti krilnih centrov, ki skuša zapolniti vrzel po odhodu Jaeja Crowderja. Trener ni želel potrditi, da je to sedaj nova postava prve peterke, "poudarjanje začetne zasedbe je pretirano na mnogo načinov, bolj pomembno je grajenje stalnosti (v igri)." Goran Dragić je že lani doživel premik v drugo peterko, nato v končnici z Butlerjem znova prevzel vajeti prve. Sedaj znova začenja s klopi, čeprav ga Spoelstra pogosto predčasno pošlje v igro, če prva peterka hitro zaide v težave. Veterani nosijo breme pri izvijanju iz nestanovitnega začetka. "To lahko vidite po celotni ligi, celo pri moštvih, ki so ohranile večino zasedbe iz prejšnje sezone... prvi mesec skušajo ugotoviti, kako igrati. S treningom se prebijamo skozenj, skušamo biti razumni. Moštvo ima veliko dobrih igralcev, veliko sestavnih delov," ugotavlja Andre Iguodala.