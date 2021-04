Tekma čudežnega dečka in največjega mojstra zadevanja

Prvi dve tekmi med kluboma sta bili festivala košev, obramba pa le lepotna napaka pri porivanju žoge čez igrišče. Na prvi je Golden State v gosteh razdejal Dallas za 31 točk, ko je Kelly Oubre mlajši zbral 40 točk. Na drugi je eksplodiral Curry in dosegel 57 točk, a je Dončiću z 42, predvsem pa s trojko in podajo ob koncu uspelo obraniti čast Teksašanov za tesno zmago s 134:132. Slovenec v štirih tekmah proti Američanu še ni dosegel več točk od njega, a ima vsaj eno zmago. Vprašanje je, ali bo na tekmi drug večer zapored sploh prišel na igrišče, toda po drugi strani si Mavericksi z včerajšnjim porazom niso olajšali dela; deseti Golden State le za dve zmagi zaostaja za njimi, San Antonio, Memphis in Portland so še bližje.

Zmagovalec srečanja bo imel prednost, če bosta moštvi sezono končali z enakim številom porazov. To je dodaten motiv za obe ekipi, za Warriorse pa je to verjetno najpomembnejša tekma preostanka sezone, saj se s porazom lahko bržčas poslovijo od sanj o vzponu na šesto mesto in zunaj dosega dodatnih kvalifikacij za končnico. Dallas ima na papirju precej lažje tekmece v preostalih enajstih tekmah, toda vroče-hladna ekipa je včeraj pokazala, da se papirnati favoriti hitro zmečkajo. Posebej, ko se soočijo z igralcem, ki v aprilu povprečno dosega 38,1 točke na tekmo. Pri tem Curry za razliko od nekaterih zvezdnikov ne porabi ogromno napadov, ampak je izjemno učinkovit. Aprila je zadel 52,9 odstotka vseh metov in 47,2 odstotka trojk. Slednje je toliko bolj vredno občudovanja, ker na tekmo vrže v povprečju skoraj štirinajst trojk.