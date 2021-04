Tekma z Grizzliji je morebitna generalka za kvalifikacije v končnico

Zamisel dodatnih kvalifikacij je nastala lani ob igranju v karanteni v Orlandu. V njih se sedmo in osmo moštvo po rednem delu sezone pomerita za sedmo vstopnico za končnico, poraženec te tekme pa se nato sooči z zmagovalcem merjenja moči med devetim in desetim moštvom za zadnje, osmo mesto v končnici. Dončić je po porazu proti Filadelfiji dejal, da v tem ne vidi pravega smisla: "Odigraš 72 tekem, da bi prišel v končnico, nato morda izgubiš dve zapored in si zunaj." Cuban je bil še bolj neposreden, za športno televizijo ESPN je dejal, da gre za"ogromno napako", saj po njegovih besedah "podvoji napore že tako strnjenega urnika". Moštva si ne morejo več privoščiti počivanja igralcev za končnico, če želijo ostati med šesterico. Število tekem se je z lanskega povprečja 3,4 tekme na teden letos povečalo 3,6 tekme, po premoru za srečanje zvezdnikov pa že na 3,75 tekme na teden.

V mnogih klubih verjamejo, da so posledica tega tempa številne poškodbe, ki so prizadele moštva – ta se že tako soočajo s stresom ob igranju med pandemijo. Statistika sicer ni jasna, toda ker bojne rane celi veliko zvezdnikov z LeBronom Jamesomna čelu, je občutek krize še močnejši. Lakersi so brez njega in Anthonyja Davisa strmoglavili že na peto mesto zahoda, Denver pa je v ponedeljek ostal brez Jamala Murrayja(poškodba križne vezi v levem kolenu). Stavnice so se nemudoma odzvale in močno zmanjšale njihove možnosti za preboj v finale. Z nekaj nepričakovanimi porazi lahko celo zdrsnejo v dodatne kvalifikacije, in to kljub odličnemu srbskemu centru Nikoli Jokiću. Tudi brez tega športni analitiki dajejo Dallasu več možnosti za šesto mesto ob koncu sezone kot pa Portlandu, saj ima slednji statistično precej težji razpored preostalih tekem. Toda kot sta pokazala San Antonio in zlasti Houston, na papirju lažje tekme ne pomagajo dosti, če na njih izgubiš.

Mavericksi so februarja brez večjih težav premagali Memphis, kljub temu da so igrali brez Kristapsa Porzingisa, Dončić pa imel zanj nekoliko manj izjemen večer. Zmago je prinesla odlična igra druge peterke, Tim Hardaway mlajšije zadel sedem trojk v samo enajstih poskusih in zbral 29 točk. Tokrat je lista poškodovanih praktično prazna (na njej je le novinec Tyrell Terry, ki je že nekaj časa odsoten zaradi osebnih razlogov), Mavericski pa bodo v tekmi potrebovali vsa velika telesa, saj jih čaka novo ruvanje z odličnim centrom. V ponedeljek jih je pošteno izprašil Joel Embiid, tokrat jih čaka nekoliko manj vsestranski, a vseeno vrhunski Jonas Valanciunas. Februarja se mu je dobro zoperstavil Dwight Powell, toda Litvanec je v zadnjih tednih zbral petnajst zaporednih dvojnih dvojčkov (dvomestno število točk in skokov) in dosega povprečje 18,4 točke in 14,3 skoka na tekmo.

"To ni šport posameznikov, ne bi mi uspevalo brez soigralcev," poudarja Valanciunas, ob strani mu stoji predvsem lanski novinec leta Ja Morant. Moštvo igra precej bolje, veliko natančnejši so s črte za tri točke, v zadnjih tekmah so zadeli 41,5 odstotka metov od daleč, Dallas je bil v tem času precej nenatančen s komaj 33,8 odstotka zadetih trojk. Precej težav ima Josh Richardson, njegov učinek v napadu lahko zdrsne do popolne neopaznosti, nekajkrat je izginil tudi prej precej zanesljiv Hardaway. A ni več veliko časa za popravljanje napak, do konca sezone je samo še devetnajst tekem.