Teksaška preizkušnja za Dragićev Miami

Zvezdnik Miamija je zadnja žrtev bacilov, ki si dajejo duška v slačilnici Heatov, obolel je tudi James Johnson. Slednji se zaradi težav s telesno pripravljenostjo to sezono še ni naigral, oba pa sta manjkala na včerajšnjem treningu in ni bilo jasno, ali bosta sploh odpotovala v Houston. Epidemija je okužila že pol ekipe, med njenimi žrtvami je že bil tudi Goran Dragić. Trener Erik Spoelstra je dejal, da imajo izredne razmere in si roke ves čas mažejo s čistilnimi raztopinami, igralci so bili cepljeni proti gripi, povsod so pripravljeni ingverjevi napitki. "Uporabljamo vse, kar nam pride na misel. Morda ne bi smeli ničesar, saj za zdaj nič ne deluje," je Spoelstra opisal sizifov boj z obolenji.