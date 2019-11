Teksaški dvoboj: Golobradec proti bradatemu stroju

Po štirih zaporednih zmagah je Dallas na lestvici zahodne konference pred Houstonom. Prvi so dvakrat zapored z več kot štiridesetimi točkami upepelili tekmece, drugi imajo za sabo dva poraza, nazadnje so jih v tesni končnici tekme premagali Kliperji iz Los Angelesa, eden od favoritov za finalista zahoda. Tako Žrebički kot Rakete v povprečju dosegajo 117,9 točke na tekmo in so po tem merilu med štirimi najboljšimi v ligi, zato se nam v Teksasu obeta strelski večer.

Houston ima na papirju nekoliko slabšo obrambo, na tekmo prejmejo v povprečju 4,5 koša več od Žrebičkov. Toda bradati Harden je stroj za koše s povprečjem 38,3 točke na tekmo. Na drugi strani jih Dončić dosega 29,9, je najboljši skakalec moštva in največkrat poda soigralcem. Oba sta postala tarča nasprotnih obramb, Harden se pritožuje, da še nikoli nihče v zgodovini košarke ni imel tolikokrat proti sebi po dva igralca hkrati. Podobno se obramba vse večkrat podvaja tudi pri preprečevanju košev mlademu Slovencu, to pa obema omogoča, da najdeta proste soigralce, ki tako lažje zadevajo.

Harden slovi po svoji novi veščini, siljenju nasprotnikov, da ga ustavijo s prekrškom. Ali pa vsaj sodnike prepriča, da se je to zgodilo. Na tekmi proti Klipersom so počasni posnetki razkrili, kako je spretno ukleščil roke Kawhija Leonarda, enega najboljših obrambnih igralcev, da se je zdelo, kakor da je zvezdnik iz Los Angelesa uporabil nedovoljen prijem. Pravila NBA tako spretno izrablja v svojo korist, da je v zadnjih šestih sezonah dosegel več točk s prostih metov še potem, ko jih je vodstvo lige spremenilo, da bi mu to preprečilo. "Harden je čarovnik NBA. Natanko veš, kaj se bo zgodilo. Zgodi se pred tvojimi očmi. A še vedno nisi čisto prepričan, kako se je zgodilo," je zapisal Ben Cohen iz Wall Street Journala.