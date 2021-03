Teksaški dvoboj za vstop v drugi del sezone

Teden počitka ob tekmi zvezdnikov je ponudil priložnost za celjenje ran in obe moštvi imata skoraj prazen seznam poškodovanih in bolnih. "V zadnjih treh tednih smo naredili veliko dobrih stvari, morali smo jih, zaradi vseh različnih okoliščin. Pred nami je še dolga pot. Drugi del bo še bolj naporen, kot je bil prvi,” je napovedal trener Mavericksov Rick Carlilse. Na parket se vrača Luka Dončić, ki je na zadnjem srečanju, zmagi proti Oklahoma Cityju počival boleč hrbet, pretirano se ni utrudil niti v nedeljo na tekmi zvezdnikov. "Ko smo izgubili pet ali šest tekem zapored in igrali res slabo, je bilo precej težko obdobje. Toda sedaj smo se pobrali, mislim, da gremo le še navzgor, učimo se na težkih trenutkih,” Slovenec verjame v boljše nadaljevanje sezone.

Precej bolj zanesljiva je tudi njegova igra, vsakič, ko pride na igrišče, je grožnja za nov trojni dvojček, njegovo povprečje pa skoraj 29 točk na tekmo. Morda še bolj pomemben je njegov izjemen pregled nad igro, ko ima vsaj devet podaj, je statistika moštva enajst zmag in pet porazov, ko jih je imel manj, so zmagali le šestkrat in desetkrat izgubili. Kristaps Porzingis je le počasi okreval po jesenski operaciji kolena (tokrat meniskus v desnem, "boljšem” kolenu, v levem so mu že pokrpali sprednje križne vezi), kar je zbujalo veliko skrbi med navijači Dallasa. Njegova igra v napadu je vse bolj zanesljiva, na zadnjih tekmah pa se je otresel tudi obrambnega krča, zaradi katerega je bil med najslabšimi igralci v NBA po tem merilu. Če je to napoved vrnitve k formi, kot jo je kazal v lanski končnici, lahko Dallas postane izjemno nevarno moštvo z udarnim dvojcem, ne pa samo enačba z eno neznanko, kako upočasniti igro Dončića.

Tekma proti San Antoniu bo priložnost za preizkus meta od daleč, saj imajo Spursi eno najšibkejših obramb na črti za tri točke. Dallas morda ni najbolj natančna ekipa v ligi, toda okoli Slovenca je dovolj dobrih ostrostrelcev (povprečje zadnjih desetih tekem je že zelo spodobnih 37,7 odstotka zadetih metov), poleg tega so osmo moštvo po številu metov od daleč. Posebej Tim Hardaway mlajši lahko dobi izjemen zagon, zadeta dolga trojka pa je bila v preteklosti pogosto sprožilec za odličen večer tako Dončića kot Porzingisa. Zelo dobro igra tudi Jalen Brunson in pomaga poganjati napad s klopi.

San Antonio se vrača po dveh tednih, ko so jih pestile okužbe in prisilne karantene, čeprav so jim te hkrati pokazale, da imajo globoko klop, ki se lahko vsak večer meri z vsemi moštvi v ligi. Tako ima sloviti trener Gregg Popovich novo težavo, kako zliti postave iz okrevancev in sedaj prekaljenih rezervnih igralcev. Pri tem pa paziti na obremenitve, saj Spurse čaka še bolj brutalen urnik, 40 tekem v 68 dneh. "Ne bo časa za uživanje v zmagah ali objokovanja porazov, tekma je vsak drug dan, moraš se takoj osredotočiti na naslednjo, pa če je bila prejšnja dobra ali slaba,” je dejal branilec Patty Mills.