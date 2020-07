'Temni in strašni' časi zlorab v športu: tarča obtožb tudi David Villa

Tako je vodstvo New York Cityja, kluba v ameriški nogometni ligi MLS, sprožilo preiskavo obtožb proti nekdanjemu napadalcuDavidu Villi, ki jih je zaradi spolnih napadov sprožila ženska, v javnosti znana le pod imenom Skyler B.

"Skoraj ni minil dan, da me ne bi grabil ali verbalno nadlegoval," je med drugim zapisala v obtožbah na družbenih omrežjih proti Villi, ki je to sicer zanikal in vse skupaj v izjavi za ESPN označil kot veliko laž in izmišljotino. Osemintridesetletni nekdanji zvezdnik Barcelone in član španske reprezentance, ko je ta osvojila svetovni naslov, je za New York City igral med letoma 2014 in 2018.

Tragične posledice

"Temni in strašni" časi v športu pa je nekaj članov avstralske gimnastike opisalo obdobje, ko so bili mentalno in čustveno zlorabljeni v času kariere. Te izpovedi sledijo podobnim iz gimnastike v Veliki Britaniji, ki jih je nedavno prav tako sprožila afera Nassar. Le da pri avstralski ne gre za spolne zlorabe, kot v britanski, ampak za splošno poniževanje, zanemarjanje in manipulacije, kar je vodilo v težka psihična stanja mladih in, kot so navedli, v najmanj en samomor.

Izpostavila se je Chloe Gilliland, ki je še kot Chloe Simsosvojila zlato na domačih igrah britanske skupnosti narodov v Melbournu leta 2006. Na Facebooku je objavila, da so ji trenerji ves čas govorili, da je predebela. "Soočala sem se z bulimijo, pri sedemnajstih se mi je včasih zdelo bolje, da končam življenje, kot pa da storim vse, kar so od mene zahtevali."

Kitajska športna "kultura"

Nekdanja umetnostna drsalkaJessica Shuran Yu, ki je zastopala Singapur na velikih tekmovanjih, pa je spregovorila o zlorabah na Kitajskem, kjer je bila rojena pred 19 leti in tam tudi trenirala, preden je pred dvema letoma predčasno končala športno pot. Na Instagramu je objavila, da so ji trenerji ponavljali, da je "lena, debela, neumna in nekoristna."

Trener jo je pri 11 letih tudi udarjal z raznimi predmeti in brcal z rezilom na svojih drsalkah."Morala sem nadaljevati s treningi, tudi če sem krvavela, ter se izogniti šepanju, sicer bi prejela še več udarcev." Dodala je, da gre za pravo tovrstno "kulturo" v kitajskem športu, ki se mnogim dogaja vsakodnevno ter da jim želi s tem razkritjem vsaj malo pomagati, da ne bodo menili, da so v tem sami.