Tina Šutej: Mislim, da bom sedaj en dan spala

Ko je vodstvo Atletske zveze Slovenije zakorakalo v nov mandat vodenja krovne organizacije, so začeli glasno govoriti o sloganu 'gremo po medalje'. Kot bi začutili, da je napočil trenutek, ko bodo po dolgih sušnih letih odličja prišla že v dvoranskem delu sezone. Po 12 letih je uspelo Tini Šutej, tekmovalki v skoku s palico, ki je v Torunu na Poljskem dočakala najlepši trenutek na dosedanji športni poti, sebi in skeptikom pa dokazala, da je pri 32 letih sposobna za velike stvari. "Treba je razmišljati o skokih in ne o medaljah. Vizualizacija, osredotočenost, to je ključ do končnega cilja. Morda sem si kdaj v preteklosti že pred začetkom tekme pela slovensko himno," je po vrnitvi v domovino povedala članica celjskega Kladivarja, ki je s trenerjemMilanom Kranjcem našla recept za uspeh.

A tu se ne želi zaustaviti. In še kdo iz številčne atletske zasedbe, ki je z visokimi apetiti odpotovala na prvi vrhunec sezone. Vsi strmijo k višje in bolje in kot je dodal predsednik strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije:"Dokler bodo ti tekmovalci nastopali pod vodstvom takšnih trenerjev, se za izjemne uspehe ne gre bati!"

Veliko razočaranj v preteklosti

"Občutek je neverjetno lep. Mislim, da je ta medalja prišla v pravem trenutku. To je olimpijsko leto. V mislih še nisem bila tam, saj sem se 100-odstotno pripravljala na to prvenstvo. To je bila prva velika tekma po Dohi 2019, kjer sem ostala razočarana," je na sprejemu skupaj z ostalimi reprezentanti poudarila 32-letnica.

Razočaranj je doslej doživela že ogromno. "Enostavno se je to nabiralo v meni. Želela sem si te medalje, dokazati sem si želela, da sem sposobna, da nisem s tem verjela v čudeže in da so bile sanje realne. Odvalil se mi je kamen od srca. Mislim, da mi bo zdaj lažje. Definitivno se spogledujem z olimpijskimi igrami. To bo moja prva misel v naslednjih mesecih. Naredila bom vse, kar je v moji moči, da se bom tam uvrstila čim višje," je samozavestno dodala članica celjskega Kladivarja.

Na koncu vsi negativni

Za slovensko odpravo na evropsko dvoransko prvenstvo je precej turbulentna misija Torun, ob obilici dela pa jim je ponagajal še covid, natančneje pozitiven rezultat testiranja slovenskega fizioterapevta, kar je pahnilo v težave celotno zasedbo. A kot se je kasneje izkazalo, je bil le lažno pozitiven, saj je bil na naslednjih dveh testiranjih negativen in se je lahko s slovensko odpravo vrnil v domovino.