Toronto jer v Miami prišel po maščevanje

Prvo srečanje moštev se je razvleklo v podaljšek, ki se je spremenil v odo Jimmyju Butlerju . Prvi zvezdnik Miamija je Torontu lastnoročno natresel sedem točk in pokazal, da lahko v ključnih trenutkih tekem zadeva s kirurško natančnostjo. Kanadčani so še vedno brez treh članov prve peterke, najboljšega strelca Pascala Siakama , centra Marca Gasola in branilca Normana Powella . Toda imajo neutrudnega organizatorja igre Kyla Lowryja , za katerega je krilo Clevelanda Tristan Thompson po torkovem porazu z Raptorsi dejal, da je "hrbtenica ekipa in buldog, ki bo vsak večer izjemno tekmovalen, zato ga imajo soigralci vedno radi".

Vsaka sezona ima večere, ko v moštvu nekaj zaškripa in igra ne steče, ne glede na nasprotnika. Miami je po svoje lahko celo zadovoljen, da se je to zgodilo v Washingtonu, proti ekipi, ki ima vse manj možnosti, da se uvrsti v končnico. Raptorsi so povsem druga pesem, skupaj s Heati so prijetno presenečenje vzhodne konference, kljub odhodu prvega zvezdnika Kawhija Leonarda naslova prvaka ne mažejo s slabo igro, prav nasprotno. Na lestvici so četrti, tik za Miamijem.

Buldog bo imel dodatno motivacijo, da Miamu vrne za poraz v Torontu, s katerim so Floridčani končali nepremagljivost Raptorsov na domačem igrišču. Heati so doma več kot odlični, doslej so klonili le proti Lakersom. Toda že pred polomom v Washingtonu so hodili povsem po robu. "Popolnoma so nas uničili na obeh straneh igrišča, naše obrambe ni bilo niti za kanec," je v Washingtonu dejal Goran Dragić in pokazal na največjo težavo moštva v zadnjem obdobju. December so jim nasprotniki v povprečju nasuli 111,1 točke, kar jih uvršča komaj na 22. mesto v ligi.

Obramba je ključna za potrditev njihovega slovesa težavnega moštva, ki do zadnje sekunde pije kri tekmecem. Trener Erik Spoelstra je včeraj ukazal trening, ki je spominjal na priprave pred sezono, na njem pa so se posvetili prav obrambnim nalogam. To je trenutek, ko bi še posebej potrebovali Justisa Winslowa in njegovo garanje v obrambi, toda poškodba hrbta še ni pozdravljena, tako da bo izpustil že trinajsto tekmo zapored. Spoelstra pravi, da to ne bi smelo vplivati na igro, saj "smo (tuzdi brez njega) pokazali, da znamo braniti (svoj koš)".