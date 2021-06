Mavericksi v gosteh mrzlično iščejo rešitve proti vse boljšim Clippersom

Drugo moštvo iz Los Angelesa je do osme minute petkove tretje tekme strmelo v prepad, po dveh porazih so je na njej zaostajalo že za 19 točk. Toda brez Luke Dončića na igrišču preostali Mavericksi naslednje tri minute niso več spravili žoge skozi obroč. Igranje v končnici ni samo košarka na najvišji ravni – to je tudi preizkus za stratege moštev, Tyronn Lue iz Los Angelesa pa se je odlično odzval na težave po dveh domačih porazih. Na igrišče je poslal nizko postavo z 203 centimetre visokim Nicolasom Batumom na položaju centra, kar jim je omogočilo hitrejšo igro v obrambi in lažje menjave pri pokrivanju igralcev. To je predvsem ustavilo Maverickse, ki jim ni ime Luka, 221 centimetrov visoki Kristaps Porzingispa ni znal kaznovati precej nižjih obrambnih igralcev in začel se je preobrat za prvo zmago moštva iz Los Angelesa. Ko je Dončića še uščipnilo v vratu in je njegov učinek vidno splahnel, so v četrti tekmi potopili domače moštvo.

Po besedah trenerja Dallasa Ricka Carlisla se počutje Slovenca izboljšuje, "nisem prepričan, koliko bolje se počuti, toda zagotovo je bolje. Ne vem, ali je 80-, 85- ali 75-odstoten, to boste morali vprašati njega," je oznanil po torkovem treningu. Dončićev najboljši prijatelj v moštvu Boban Marjanović je dejal, da še vedno čuti bolečine, "vidim, kako se premika, kako obrača vrat. Ne tako kot običajno. A hoče igrati, hoče biti na tekmi, kar je velik plus zanj. Soigralci ga podpiramo, je žilav in želi zmagati." A tudi ob stoodstotnem Slovencu se zdi, da so Clippersi našli rešitev, kako razstaviti moštvo iz Teksasa. V napadu Kawhi Leonardin Paul George neumorno prodirata do obroča, Maxi Kleber s svojo načeto desno Ahilovo tetivo ne more ustaviti prvega, Dorian Finney-Smithpa ne more dohajati drugega. In to sta daleč najboljša obrambna igralca v prvi postavi. "Nikogar nimajo, ki bo varoval obroč," je George usekal po Porzingisu, ki je po dveh operacijah kolen daleč od svoje nekdanje gibljivosti.

Carlisle nima veliko skritih adutov v rokavu, Josh Richardson je že tedne nedosleden na obeh straneh igrišča, v nedeljo se je zatekal k Marjanoviću, toda robustni Srb je prepočasen za daljša obdobja v igri, v obrambi pa prelahka tarča. Zdi se, da je edina pot do zmage za Teksašane vrnitev k receptu s prvih dveh tekem, plohi košev od daleč. V LA-ju so zadeli 57 odstotkov metov za tri točke. Toda tudi v tretji tekmi so zadeli 20 trojk v 39 poskusih, pa ni pomagalo. Tolažijo se lahko s tem, da je skoraj težko ponoviti ubogih 17 odstotkov (5 zadetkov v 30 poskusih) s četrte tekme. Lue je napovedal, da bodo v Los Angelesu "skušali utruditi Dončića", tako da bodo ves čas menjavali obrambne igralce na njem, pri čemer želijo predvsem omejiti število njegovih podaj, "saj je moder in nadzira igro ter naredi vse okoli sebe boljše". Nižja postava pa lažje preganja Dallasove strelce s črte za tri točke.

Morda je največja tolažba za Maverickse zagotovilo slovitega Charlesa Barkleyja, da je z njimi konec in ne bodo zmagali na niti eni tekmi več. "Zagotovila" nekdanjega superzvezdnika in sedaj komentatorja na televiziji TNT niso ravno zanesljiva. "Prestal sem že skozi toliko divjih serij v končnicah, vse možne vzpone in padce, čudaške stvari, ko gostujoča moštva zmagujejo, domače ekipe pa imajo težave, vse takšne reči. Vsak dan je treba jemati kot tekmo zase," se Carlisle ničemur več ne čudi. Nocoj morajo Mavericksi vedeti, da nujno potrebujejo zmago, ki jim daje možnost, da v petek doma zaključijo serijo. Ob izkušenih Leonaradu in Georgeu je težko verjeti, da bi razmeroma mlado moštvo lahko dobilo vedno napeto sedmo tekmo v gosteh. Poleg tega Clippersi delujejo kot ekipa, ki po dolgem času uživa na igrišču. George je po dveh zmagah dejal, da z Leonardom izjemno dopolnjujeta drug drugega, "in zelo zabavno je".