Trd boj v Torontu so na koncu dobili biki iz Chicaga

"Ljubezen in priznanje, ki sem ju vedno deležen po vsej Kanadi, ne le v Torontu, sta čudovita. Vedno, ko se vrnem, je doživetje, ki ga težko opišem," je bil DeRozan (26 točk, 6 podaj, 4 skoki) pred srečanjem vesel toplega sprejema, ki se je nadaljeval z gromkim aplavzom občinstva. To je potem trpelo, ko je dolgoletni zvezdnik Raptorsev v zadnjih minutah z zanesljivim metom nekdanje moštvo prikrajšal za prvo zmago sezone v domači dvorani. "Opravljal sem svojo delo, izrabil izkušnje, razumevanje (ključnih) trenutkov, vedel sem, kaj je treba narediti. Zadeti, ker so bili v naletu. Ni me strah pomembnih metov, živiš za te trenutke," je veteran opisal svojo hladnokrvno igro ob koncu tekme.

Domači trener Nick Nurse tudi po tretjem porazu v dvorani Scotiabank Arena ni bil zelo slabe volje in je bil razen obdobja neodločnosti pretežno zadovoljen z igro moštva. "Ob polčasu se mi je zdelo, da igramo dobro, a smo zaostajali za deset točk. Jasno je, da imajo nekaj odličnih strelcev," je razmišljal po srečanju. Šibka točka so bile številne izgubljene žoge, do konca so jo zapravili kar devetnajstkrat. Najbolj nepreviden je bil domači organizator igre Fred VanVleet (15 točk, 17 podaj, 6 skokov, 2 ukradeni žogi), ki jo je izgubil osemkrat. Toda to je več kot odtehtalo njegovo izjemno podajanje in serije košev ob koncu. "Mislim, da se je odrezal kar dobro ob tem, kako so ga porivali naokoli," ga je pohvalil Nurse in poudaril, da smo bili priča izjemni telesni bitki.