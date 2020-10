Trdovratni Miami v drugo odbija naskok LA na naslov prvaka

Zdelo se je že, da je LeBron James na poti do svojega najlažjega naslova prvaka, saj se je najboljše moštvo zahodne konference soočalo s petim iz vzhodne, zdesetkanim s poškodbami dveh članov prve peterke. Toda James je vedel, zakaj je 2010 odšel na Florido, da ga Pat Riley nauči, kako se osvaja prvenstva. Miamijeva kovnica talentov slovi po tem, da pri igralcih, pripravljenih na trdo delo, razkrije ves talent, kar ga je, in jih preoblikuje v njihove najboljše različice. Prezrta Kendrick Nunn in Duncan Robinson sta se v Miamiju prelevila v vrhunska tekmovalca, še en novinec Tyler Herro se je v končnici razcvetel v neustrašnega strelca v ključnih trenutkih, center Bam Adebayoje zrasel med najboljše v ligi. James tudi dobro ve, kako hitro se prevrne tron moštva, ki že načrtuje končno slavje. Heati so pokvarili okronanje Giannisa Antetokounmpa in Milwaukee Bucksov, najboljšega moštva po rednem delu sezone. Nato so preprečili rekordni, trinajsti finale med Lakersi in Celticsi iz Bostona. In na njihovem čelu je vedno prezrti Butler, utelešenje trme, trdega dela in zagrizenosti.

Še vedno jim nasproti stoji košarkarski stroj, sestavljen za osvajanje prvenstev. James in Anthony Davis sta bila prvi izbiri nabora v svojih generacijah, oba sta člana prve peterke NBA, obdana z odlično podporno ekipo. Če ju želiš premagati, je treba dobesedno uresničiti Butlerjeve besede, da mora biti ob koncu tekme rezervoar povsem prazen. V petek ni igral samo v 48 sekundah tekme, po njej se je sesedel na stol za intervjuje. Podobno kot Adebayo, ki po dveh tekmah premora zaradi poškodbe vratu počasi lovi svojo prejšnjo raven igranja. Poškodba je najbolj kruto usekala prav Dragića, tik pred novim vrhuncem svoje kariere je bolečina v levem stopalu do tedaj najboljšemu strelcu Miamija preprečila igranje. S težavo je zadrževal solze, ko je med ogrevanjem poskusil, ali morda lahko zaigra, a moral s sklonjeno glavo priznati, da se njegove sanje sesuvajo. "Igramo tudi za Gorana," ponavljajo njegovi soigralci, ko iščejo dodatne motivacije za upiranje favoritom iz Los Angelesa.