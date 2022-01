Trener Carlisle prihaja na obisk k (skoraj) istim, a drugačnim Mavericksom

Dallas je po dobri polovici sezone natanko v enakem položaju, kot je bil v prejšnji sezoni – 28 zmag in 21 porazov. Le da so do njih prišli po povsem drugačni poti, pod Carlislom so bili napadalno moštvo, ki je veliko govorilo o, a redko igralo dobro obrambo. Do zmag so prihajali s silovitim polnjenem koša tekmecev in ob tem upali, da bodo ti nekoliko manj uspešni na drugi strani. Pod Jasonom Kiddom je skoraj enako postava po začetnih mukah postala obrambno moštvo, ki zelo dobro zapira pot do svojega obroča. Zadnji mesec igrajo zelo zanesljivo in redno premagujejo tekmece z nekoliko manj nadarjenimi zasedbami. Toda zmehčal se je njihov napad, sedaj je pri dnu lige, šibka točka so meti izza črte za tri točke, nekoč njihovo smrtonosno orožje. Vse slabosti moštva, ko tudi v obrambi ne dajo vse od sebe, so prišle na plan v torek, Warriorsi so jih boleče potolkli za 38 točk. Že naslednji večer so proti Porlandu znova odigrali zanesljivo tekmo, nekoliko manj čvrsto v obrambi, a z učinkovitim napadom. Toda slaba dva tedna pred prestopnim rokom za Maverickse velja, da so dobro moštvo za redni del sezone, a ne dovolj dobri za prebijanje skozi končnico.

Indiana na papirju ne bi smela biti previsoka ovira, sploh ob dolgi listi poškodovanih igralcev (manjkajo Myles Turner, T. J. Warren, Malcom Brogdon, T. J. McConnell in Goga Bitadze, pred tekmo je bil vprašljiv nastop Domantasa Sabonisa in Chrisa Duarteja). Preostali Pacersi imajo težke noge po petkovi tekmi, ko so rabili podaljšek, da so se prebili mimo ne ravno navdušujočih Thunderjev. Za kar je bil potreben lep trojni dvojček (24 točk, 10 podaj, 18 skokov) Sabonisa. Pri Dallasu manjkata Tim Hardaway mlajši in Sterling Brown, oba imata težave z levim stopalom, Hardaway po napovedih ne bo več igral v rednem delu sezone. Mavericksi imajo dodaten motiv za dokazovanje, Pacersi so jih premagali v začetku decembra, po tem porazu je teksaški klub zasul plaz težav, od poškodb do serije okužb s koronavirusom. Prebrodili so jih z razmeroma malo praskami in vmes oblikovali novo podobo trdega obrambnega moštva. Kristaps Porzingis bo s še posebnim veseljem kazal svojo okretnost in energijo pri varovanju domačega obroča, v napadu pa prodiranje do koša tekmecev. In dokazoval, da ni le velika vaba v kotu igrišča, kamor ga je Carlisle parkiral v lanski končnici.



To je tudi prvo srečanje po razglasitvi glasovanja za začetni peterki na tekmi zvezdnikov. Luka Dončić se ni uvrstil vanjo, kar je povzročilo nekaj histerije med njegovimi navijači, posebej v Sloveniji. V času, ko so teorije zarot vsakdanji kruh, se je hitro razširilo vreščanje, da gre za novo krivico in pristranskost, ker ni Američan. Toda bolj trezen pogled pokaže, da je slovenski zvezdnik svojo četrto leto v ligi začel slabše (glede na pričakovanja po dosežkih iz prejšnjih sezon). V oktobru in novembru so bili Mavericksi z njim na igrišču kot celota slabši od tekmecev. Veliko je bilo govora o njegovi telesni pripravljenosti in celo teži. Privajal se je na nova pravila, nekoliko drugačno žogo in spremenjeno igralno filozofijo moštva, ki jo uvaja Kidd. Sedaj se zdi, da je večino težav pustil v starem letu, znova je napadalni stroj za trojne dvojčke, precej boljša je njegova igra v obrambi, nezanesljiv ostaja le še met za tri točke. Kar je nadoknadil z agresivnejšimi prodori bližje obroča, kjer daje koše, ali pa dobi priložnost s črte za proste mete. In te sedaj tudi zadeva (od decembra z 82-odstotno natančnostjo).