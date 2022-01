Trener Kidd je v karanteni, nastop Dončića je dvomljiv

Dallas je v sredo vodilno moštvo lige Golden State ukrotil brez Latvijca, Dončić je igral komaj tretjo tekmo, potem ko jih je zaradi težav z levim gležnjem in okužbo s koronavirusom izpustil deset zapored. Ponoči bodo še brez Kidda, ta je že trinajsti trener v NBA, ki je moral v karanteno. Prestajal jo bo v Houstonu, saj je test pokazal pozitiven rezultat po prihodu moštva v goste. Maverickse bo vodil njegov pomočnik Sean Sweeney, od igralcev pa je poleg Porzingisa v osami tudi Boban Marjanović. Dallas je hitro širjenje različice omikron še posebej močno prizadelo, doslej je v karanteno moralo enajst igralcev, med njimi tudi dva nadomestna, s katerima so podpisali desetdnevno pogodbo za krpanje lukenj v postavi. Težavne čase so prebrodili razmeroma dobro, zasijala pa je njihova igra v obrambi. Warriorse so omejili na 82 točk, kar je skoraj 28 manj od njihovega povprečja, njihovi tekmeci pa so na peti tekmi zapored dosegli manj kot sto točk.

"Bilo je skoraj neverjetno, kako smo igrali obrambo, vsi skupaj," je bil Dončić v sredo navdušen nad dosežkom. Mavericksi so od sredine novembra, ko so tekmecem v povprečju dopuščali 111,7 točke in bili šele na 25. mestu v ligi tridesetih, napredovali do šestega mesta, tekmeci pa jim v povprečju nasujejo le še 107,3 točke. Zadnjih pet tekem pa so jim v povprečju dopuščali le še 95,5 točke in bili najboljša obramba NBA. Še bolj spodbudna je veliko bolj uravnovešena igra. Če so prej odigrali srečanja na ravni favoritov za naslov, nato pa se že na naslednjem megleno premikali po igrišču, zadnje čase kažejo veliko bolj stalno igro. Morda je tako k obrambi kot stanovitosti pripomogla zagrizenost in energija novih igralcev, ki si skušajo izboriti mesto v ligi, morda je moštvo dozorelo. V tem času je zablestel Jalen Brunson, ki bo ob morebitni odsotnosti Dončića spet usmerjal postavo na igrišču.

Rocketsi so moštvo na poti k žrebanju visokega vrstnega mesta na letošnjem naboru. Globok padec od kandidata za naslov prvaka do prenove in zadnjega mesta na zahodu je pretresel klub, zadnje težave kažejo, da imajo težave z disciplino. Tako je trener Stephen Silas moral pred dnevi s tekmo prepovedi kaznovati Kevina Porterja mlajšega in Christiana Wooda. Prvi je znan po težavah z izbruhi jeze in mu je ta znova ušla izpod nadzora, drugi se je zmrdoval, ker so ga posadili na klop kot kazen za zamudo na testiranje na Covid-19, in ni hotel na igrišče. Oba sta v sredo proti Washingtonu tovrstne težave pustila za sabo, Wood je dosegel 22 točk in 11 skokov, Porter je s trojko 0,9 sekunde pred koncem priigral redko zmago za Rocketse. "Ta liga je zabavna, kako se je življenje obrnilo v 48 urah. C-Wood je igral tako dobro kot prej celo sezono, osredotočen, napadal je in skakal, proti vsaki obrambi je bil res dober. Porter je imel težave, pripravljal je akcije za soigralce, sam ni zadeval. Toda koš za zmago – življenje je res zabavno. Ker pred tekmo so vsi govorili o naši kulturi in teh rečeh," se je muzal Silas.