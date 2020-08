Trening za Dallas, preživetje za Phoenix

Dallas je srečanje začel brez Kristapsa Porzingisa, Latvijec pestuje levo peto in začenja počitek pred srečanji s Clippersi. Dobil je že prvi izziv, mladi hrvaški center Ivica Zubac je dejal, da ima po poškodbi Dwighta Powella " fizično prednost v soočenju (z Mavericksi) ". Pred tednom dni je Dallasu nasul 21 točk in dosegel 15 skokov (6 v napadu).

Phoenix je hitro vrnil z novo trojko, nato pa začel serijo košev, na katero Dallas ni imel odgovora. Pomagala ni niti vrnitev Dončića na parket, deset zaporednih točk postave v ornažnih majicah je pomenilo, da ima Phoenix dvomestno prednost. Zadnji napad v četrtini so imeli Mavericksi, a je bil tudi ta brezploden, tako da so Sunsi ob več kot 60-odstotnim metom ohranili enajst točk prednosti (36:25).

Drugi del prvega polčasa je Phoenix začel z ukradeno žogo in pokazal, da je moštvo, ki v Orlandu igra za preživetje. Na drugi strani so skušali z ugovorom trenerja prekršek nad Slovencem preobrniti v njegovo napako, a ugovor ni bil uspešen. Marjanović se po doseženem košu ni mogel upreti žogi in jo je z glavo odbil z igrišča ter dobil tehnično napako. Dallas je z bolj čvrsto obrambo nekoliko načel odličen met Phoenixa in prednost oranžnih je počasi kopnela.

Booker je skrbel, da to kopnenje ni bilo prehitro. Kandidat za najboljšega igralca zaključka rednega dela sezone v Orlandu v prvem polačasu skoraj ni znal zgrešiti in Sunsi so bili znova krepko v vodstvu.