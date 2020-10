Tretja tekma finala: Los Angeles Miami potiska na rob prepada

Butler priznava, da bodo morali odigrati "skoraj presneto popolno", na igrišču nekako zasesti "tri položaje hkrati", če želijo košarkarskemu stroju iz Los Angelesa iztrgati zmago. Bojevit je tudi njegov mladi varovanec Tyler Herro, ki je prevzel Dragićevo mesto v prvi peterki. "S hrbtom smo pritisnjeni ob steno, kako se bomo odzvali? Lahko se prepustimo polomu ali pa se borimo, kot se bori Miami Heat. Vemo, kakšne vrste moštvo smo. Vemo, česa smo zmožni," odlični novinec ni izgubil upanja. Heati so 2006 že premagali zaostanek z 2:0 v finalu NBA in postali prvaki, toda takrat so bili vsi igralci, na čelu z Dwaynom Wadomin Shaquillom O'Nealom zdravi, sedaj se zdesetkano moštvo bori proti morda najboljšemu paru v zgodovini NBA. James je povsem osredotočen na svoj četrti šampionski prstan, Anthony Davis igra za prvega. Na drugi tekmi sta jim skupaj nasula 65 točk.

Predsednik kluba Pat Riley doživlja že svojo drugo mizerijo finala, leta 1989 je kot trener Lakersov ob poškodbah Byrona Scotta in Magica Johnsona lahko samo nemočno spremljal, kako se je Detroit sprehodil do naslova prvaka. Dobra tri desetletja kasneje pohabljenemu Miamiju ne kaže dosti bolje. Za zdaj edini tekmovalni naboj daje ugibanje, kdo bo najboljši igralec finala, James ali Davis. Oba cefrata obrambo Heatov, ki brez Adebaya nimajo več atletskega zadnjega moža za krpanje napak drugih. Butler, ki igra z načetim gležnjem, je na drugi tekmi v napadu igral precej bolj odločno, a se Miami nikoli ni zares približal preobratu. Lakersi bi bili izjemno trd oreh tudi za povsem zdrave Heate, sedaj potrebujejo manjši čudež, da bi preobrnili potek finala. Zato ni čudno, da njihove besede dobivajo že skoraj religiozni prizvok, ko govorijo o veri v svoj uspeh.