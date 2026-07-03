Šport
'Trije razveljavljeni goli, kajne? Pa nimamo se o čem pogovarjat'
Veliko veselje na Portugalskem ter velika žalost in razočaranje ob slovesu Hrvaške od svetovnega prvenstva v nogometu. Z rezultatom 2:1 se je v Torontu končala drama vseh dram. Portugalska nogometna reprezentanca je izločila hrvaško v šestnajstini finala svetovnega prvenstva, ki tako odhaja domov. Navijači, ki so množično spremljali tekmo po številnih hrvaških mestih, razočarjanja niso skrivali, pa tudi ne nezadovoljstva in ogorčenja zaradi sodniških odločitev.
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