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'Trije razveljavljeni goli, kajne? Pa nimamo se o čem pogovarjat'

Toronto, 03. 07. 2026 19.58 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
Tanja Volmut
Hrvaški navijači

Veliko veselje na Portugalskem ter velika žalost in razočaranje ob slovesu Hrvaške od svetovnega prvenstva v nogometu. Z rezultatom 2:1 se je v Torontu končala drama vseh dram. Portugalska nogometna reprezentanca je izločila hrvaško v šestnajstini finala svetovnega prvenstva, ki tako odhaja domov. Navijači, ki so množično spremljali tekmo po številnih hrvaških mestih, razočarjanja niso skrivali, pa tudi ne nezadovoljstva in ogorčenja zaradi sodniških odločitev.

Hrvaška Portugalska tekma nogomet SP v nogometu navijači

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KOMENTARJI4

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Anion6anion
03. 07. 2026 20.48
Var je uničil nogomet. Da o prekinitvi za "osvežitev" niti ne govorimo.
Odgovori
-1
1 2
anko46
03. 07. 2026 20.31
Malo že pretiravate s članki o hrvatih ki so zasluženo šli domov. Tudi ostale reprezentance so šle pa so bile skoraj omenjene.
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+1
4 3
August Landmesser
03. 07. 2026 20.29
hr reprezentanca za nivo Donji Miholjac ...tam bodo mogoče zmagali...vatreni...hohohoooo
Odgovori
+2
4 2
Posteni
03. 07. 2026 20.16
Pogovarjamo se samo do takrat ko sodniki piskajo za nas.. že 1000 x videno ...
Odgovori
-2
0 2
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