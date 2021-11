Trojni dvojček Dončića in bleščeč duet s Porzingisom

Priča smo bili dosegu moštva, ko imata Dončić (32 točk, 15 podaj, 12 skokov, 2 ukradeni žogi) in Kristaps Porzingis (32 točk, 7 skokov, 3 blokade) skupaj dober večer in ko jima ob strani stojijo tudi ostali igralci. "Lepo je opazovati takšno tekmo... Ne samo KP in Luka, celotno moštvo je napadalo obroč, od samega začetka smo igrali z veliko energije," je bil zadovoljen trener Jason Kidd. Po njegovih besedah to ni bila ena boljših tekem samo zaradi tega, ker je žoga šla v obroč, ampak tudi zato, "ker je krožila, vsi so jo dobili v roke. Tudi klop je imela zelo veliko energije. O tem smo se pogovarjali kot moštvo, zdelo se nam je, da ne podpiramo dovolj drug drugega, da igramo s premalo energije. Če smo izbirčni, bi lahko srečanje končali nekoliko bolje, toda vsi vemo, da je težko zmagati v tej dvorani. Da nam je uspel dvakrat zapored, kaže značaj ekipe."

Kroženje žoge je bila rdeča nit vseh razmišljanj po tekmi. "Bili smo dobri, delili smo žogo, imeli veliko podaj, pazili smo na žogo in nismo zapravljali napadov," je dejal Dončić. "Kroženje žoge. Ko imamo trideset podaj in le pet izgubljenih žog nas je zelo težko premagati. KP in LD sta igrala izvrstno, klop je opravila dobro delo, nocoj smo prišli do dobre zmage," je menil tudi Dorian Finney-Smith (15 točk, 3 podaje, 7 skokov, 3 ukradene žoge, blokada). S 60-odstotnim metom se je izvil iz začetnega krča sezone, ob katerem so ga začela spremljati ugibanja, da se bo moral preseliti na klop. "Igrati z Luko je izjemno lahko, vse razbremeni pritiska, vse naredi boljše in omogoči neovirane mete na koš. Ko uporabiva blokado in premik proti obroču je zelo težko za druga moštva, da naju ustavijo. Več ko bova igrala na ta način, podpirala drug drugega, bolj bova napredovala in bolj bova nevarna," je o njunem sodelovanju razmišljal Porzingis.

Mavericksi so izrabili težave San Antonia, ki je ostal brez dveh centrov, in zbrali enajst skokov več. Porzingis pa razen Drewa Eubanksa (12 točk, 3 podaje, 8 skokov) nasproti praktično ni imel igralca, ki bi bil kos njegovi višini. Največ težav jim je s klopi povzročal Devin Vassell (20 točk, podaja, 2 skoka, 2 blokadi), a so v drugem polčasu srečanje imeli ves čas trdno v rokah. "LD je končal s trojnim dvojčkom, KP je sprejemal dobre odločitve. Vsi so bili nesebični in pri metih smo od dobrih šli k odličnim," je bil zadovoljen Kidd. Njegov varovanec je že sredi tretje četrtine dosegel dvojno število točk, podaj in skokov ter se izenačil z njim na devetem mestu v NBA po trojnih dvojčkih z najmanj 20 točkami (oba jih imata po 34). Kar je bil verjetno tudi odziv na slab met v Chicagu. Kidd je poudaril , da ne bi bilo pravično dajati ocen le po eni tekmi, "Luka je resničen profesionalec, včeraj je po pristanku (v San Antoniu) odšel v telovadnico in vadil met. Vsi igralci so bili v njej, kar kaže, kako so zavzeti. Razumejo, da jim met še ne gre najbolje in še naprej vadijo, ko bi lahko počivali."