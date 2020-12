Trump podpisal sporni zakon za kazenski pregon dopinga po svetu

Zakon, ki nosi ime po ruskem žvižgaču Grigoriju Rodčenkovu, je prejšnji mesec potrdil senat, sedaj je s podpisom predsednika Donalda Trumpastopil v veljavo. Zagrožena najvišja kazen je do milijona ameriških dolarjev (845.000 evrov) in zapor do desetih let. Omogoča pa kazensko preganjanje tudi na mednarodnih športnih tekmovanj, na katerih sodelujejo športniki iz ZDA, televizijskih družbe ali pokrovitelji te države, ter jih nadzira Svetovna protidopinška organizacija (Wada).

Wada je nasprotovala sprejemu zakona v taki obliki, ker bi bilo lahko po njenem mnenju ogroženo mednarodno sodelovanje na tem področju, "saj nobena druga država nima sodnega nadzora izven svojega ozemlja" pri preganjanju dopinških prevar. Obenem vsi športniki in druge osebe, kot so trenerji zdravniki in drugi, ki bodo ujeti pri jemanju prepovedanih poživil, ne bodo predmet pregona.

Predstavniki mednarodnih organizacij, zakonu je nasprotoval tudi Mednarodni olimpijski komite (Mok), so opozarjali na to, da v pregon po tem zakonu ne bodo vključeni športniki iz poklicnih lig ZDA v košarki, ameriškem nogometu, hokeju in baseballu, saj lige niso podpisale sodelovanja in protokolov Wade.