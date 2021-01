Učne ure bodoče košarkarske 'pošasti'

Srečanje v Chicagu je preizkus za moštvo iz Teksasa, ali so po težavnem začetku že prišli do točke zasuka ali pa še vedno močno nihajo med odličnimi in izjemno medlimi predstavami. Doslej moštvo še ni odigralo dveh zaporednih dobrih tekem, obramba niha od zelo dobre do slabe, napad pa je daleč od lanskega stroja za zadetke. Del slednjega gre pripisati težavam Dončića z nenatančnostjo, del pa odsotnosti Kristapsa Porzingisa, ki še vedno čaka na zeleno luč medicinskega osebja za nastop, čeprav že trenira s polno močjo. Poleg tega zgrešijo veliko neoviranih metov na koš, kar kaže na prekratke priprave in otresanje rje ob začetku tekmovanja. Chicago ima podobne težave, poleg tega je Chandler Hutchisonv samoizolaciji po pozitivnem testu, Lauri Markkanen, Tomas Satoranskyin Ryan Arcidiaconopa zaradi pravil lige o nenastopanju ob bližnjih stikih z okuženimi prav tako ne smejo na igrišče. Manjkata jim predvsem Evropejca, član prve peterke Finec Markkanen ter Čeh Satoransky kot pomembna okrepitev s klopi.

Dallas je v tekmi proti Miamiju pokazal, da je lahko dobro obrambno moštvo, toda trener Rick Carlisleje poudaril, da je "zamisel o boljši obrambi zaživela samo na dveh od petih tekem. Igralcem postaja jasno, da bo to drugačno leto, če želimo uspeti. Ne bomo več dosegali rekordov v napadu, kot smo jih lani." Po njegovih besedah bo šlo za trdovratno ponavljanje podrobnosti, za trdo igro v obrambi, s katero bodo ustavili dodaten napad ali dva, ob tem pa "verjeli, da je to ključ za napredek do moštva, ki se lahko poteguje za prvenstvo". Dončić počasi krepi svojo pripravljenost, sam je priznal, da ta ob začetku sezone ni bila dovolj dobra. Nekdanji soigralec J. J. Barea je dejal, da mora prvi zvezdnik Dallasa dozoreti. "Vsako leto je boljši, a je še vedno fant. Ko bo star 24, 25, ko bo postal moški, bo resnično težava (za tekmece)," je prepričan. "Stvari še vedno jemlje zlahka, še vedno(osebnostno) raste. Ni še naredil naslednjega koraka. Ko bo začel resnično trenirati, resno delati in bo resnično pripravljen za NBA, bo(košarkarska)pošast," napoveduje Barea.

Dobre pol ure dodatnega metanja na koš po porazu proti Chralotte, kaže, da se Slovenec zaveda nuje po dodatnem delu. Posnetek je prišel v javnost iz uradnih virov kluba, zato so ga na časniku The Athletic označili kot propagandni material. Morda kot odgovor na razmišljanje Baree. Josh Bowe iz spletnega časnika MavsMoneyball meni, da Dončić od 13 leta velja za izjemno nadarjenega igralca, ki ima pri komaj 21. letih že lepo profesionalno kariero, vse pa je dosegel tako zlahka, da mu za to ni bilo treba vsak dan obsedeno vaditi. Pri tem je spomnil na Dirka Nowitzkega, ki je po izjemno težavni prvi sezoni, ko je že razmišljal o vrnitvi v Evropo, začel trdo delati, tako za bolj krepko telo kot za izboljšanje igre. "Morda je to takšna sezona za Dončića, vidno je nemiren in nezadovoljen s svojimi predstavami. Zaveda se, da je začetek(sezone)pod njegovo ravnijo. Dobra novica je, da ima komaj 21 let. Ima še dovolj časa, da se nauči te lekcije, kot je dejal Barea. Le da učenja morda ne bo zabavno opazovati," meni Bowe.