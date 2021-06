UFC 263: Na novinarski konferenci je bilo tako vroče, da se je kadilo

Pred nedeljsko borilno poslastico (ki jo lahko v živo gledate na VOYO, z začetkom ob 4.00) je potekala še zadnja novinarska konferenca, na kateri so se soočili tekmeci, ki jih bomo lahko spremljali v glavnem delu dogodka. Medtem ko je večina borcev mirno odgovarjala na vprašanja novinarjev, sta Adesanya in Vettori ob prvi priložnosti začela z besednim obračunom. Na začetno vprašanje, kakšna je razlika med Vettorijem, ki ga je premagal tri leta nazaj in Vettorijem danes, glede na to, da je Italijan od njunega dvoboja s petimi zmagami neporažen, je Adesanya odgovoril: "Pet zmag proti komu? Od vseh borcev, ki jih je premagal, poznam le Jacka Hermanssona." To je podkurilo Italijana, ki mu je takoj vrnil:"Kaj si ti storil proti Romeru, Blachowiczu ali meni? Trikrat si izgubil in bi moral biti že zdavnaj ob pas." To je razjezilo aktualnega prvaka srednje kategorije:"Poglejte njegove nasprotnike in moje nasprotnike. Jaz sem prvak, ti p*****!" A Vettori mu ni ostal dolžan: "Ampak ne več za dolgo, vzel ti bom vse, tudi šampionski pas." Uvodni izmenjavi besed je sledilo vse hujše obrekovanje, ki je proti koncu konference skoraj preraslo v fizični obračun, a so posredovali varnostniki organizacije.

Medtem je priljubljeni Nate Diaz, ki se bo pomeril proti Leonu Edwardsu, s strani mirno spremljal besedno obračunavanje Novozelandca in Italijana in si pod mizo celo prižgal "cigareto" ter jo ponudil Brandonu Morenu, ki je sedel poleg njega. Zmagovalec dvoboja Diaz - Edwards bo zelo verjetno po Colbyju Covingtonu naslednji kandidat za borbo za šampionski pas v tej kategoriji, poročajo ameriški mediji. Že omenjeni Brandon Moreno pa bo v drugo poskušal pas odvzeti Deivesonu Figueiredu, po tem, ko se je njun prvi obračun, decembra lani, končal brez zmagovalca.