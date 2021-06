UFC 263: Vettori bo drugič napadal Adesanyjo

V glavni borbi večera (s prenosom na VOYO, v nedeljo ob 4.00) bomo spremljali boj za naslov prvaka v srednji kategoriji med Israelom Adesanyjo in Marvinom Vettorijem, ki sta se tri leta nazaj, ko v igri še ni bilo naslova prvaka, že pomerila. Zelo izenačen dvoboj je po deljeni sodniški odločitvi dobil Novozelandec. Adesanyja je po dvajsetih borbah v srednji kategorij brez poraza želel pas osvojiti še v poltežki kategoriji, česar pa mu 6. marca ni dopustil Poljak Jan Blachowicz, ki ga je brez težav odpravil in po soglasni sodniški odločitvi ohranil naslov prvaka. S tem je Adesanyja sploh prvič v karieri izkusil poraz v oktagonu. Njegov nasprotnik Marvin Vettori, sicer tretji na lestvici izzivalcev, je od poraza proti Adesanyji v oktagon stopil petkrat in petkrat tudi slavil. Nazadnje je 10. aprila letos, brez večjih težav, po soglasni sodniški odločitvi premagal neugodnega Kevina Hollanda in na novinarski konferenci po borbi dejal: "Jaz sem naslednji (v vrsti za boj za naslov prvaka). Nihče v kategoriji nima takšnega zmagovalnega niza kot jaz, premagal sem same močne tekmece".Predsednik organizacije UFC, Dana White, mu je željo uresničil in takoj napovedal, da bo Vettori naslednji nasprotnik Adesanyje. Ni pa mu uresničil želje, da bi se za naslov boril šele jeseni in to v domači Italiji, a borbe za naslov prvaka se enostavno ne zavrača. 27-letni Italijan in 31-letni Novozelandec bijeta besedno bitko že vse od njunega prvega dvoboja, na spletnem soočenju pred borbo pa ni manjkalo sočnih besed in obrekovanj. Vettori je pred borbo precej bolj samozavesten kot tri leta nazaj: "Sem v najboljši formi življenja, tehnično, fizično in mentalno. Pripravljen sem. Pripravljen sem poravnati rezultat in postati prvi Italijan v zgodovini s pasom prvaka organizacije UFC." Adesanyja pa je prepričan, da bo tokrat Italijana odpravil lažje kot v njunem prvem dvoboju: "Tokrat bom dokončal delo. V prvi borbi sem mu pustil upanje do konca, tokrat pa bom poskrbel, da ne preživi bitke."