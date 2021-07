UFC 264: Poirier in McGregor bosta še tretjič zaplesala v oktagonu

V noči s sobote na nedeljo bomo na VOYO lahko spremljali borilni spektakel UFC 264, na katerem bosta rivalstvo s tretjo epizodo trilogije zaključila Dustin Poirier in Conor McGregor. Izid v zmagah med borcema je trenutno poravnan, a le eden je lahko zmagovalec rivalstva, ki se vleče že vse od leta 2014.

Ljubiteljice in ljubitelji borilnih veščin bomo na svoj račun prišli v zgodnjih nedeljskih urah (prenos na VOYO se začne ob 4.00), saj že nestrpno pričakujemo tretji obračun med Dustinom Poirierjem ter Connorjem McGregorjem. Takoj po tem, ko je Poirier januarja letos premagal McGregorja in mu maščeval poraz izpred sedmih let, je bilo jasno, da ju bomo še tretjič videli na nasprotnih straneh oktagona. Poirier je takoj po tem, ko mu je sodnik Herb Dean zmagovalno dvignil roko, dejal: "Izid je ena proti ena", nato pa mu je McGregor odvrnil: "To bova ponovila še enkrat" in Američan se je s tem strinjal. Sredi aprila je prvi mož borilne organizacije UFC Dana White že napovedal trilogijo in sedaj je jasno še, da se bo ta odvila v polni areni T-Mobile, kar pomeni, da bo dogodek v živo gledala 20.000-glava množica. Poleg zmage v njunem rivalstvu bo borba zelo pomembna tudi zato, ker sta oba borca visoko uvrščena na UFC-jevi lestvici lahkokategornikov (Poirier je prvi izzivalec, McGregor pa peti izzivalec) in si bo zmagovalec skoraj zagotovo priboril borbo za šampionski pas lahke kategorije, ki je trenutno v lasti brazilca Charlesa Oliveire.

Prvi obračun poln vroče krvi, drugi pa popolno nasprotje 32-letni Američan in prav toliko star Irec sta se prvič pomerila že leta 2014, takrat še v peresni kategoriji. Šlo je za dvoboj vzpenjajočih se borcev z močnim renomejem, saj je McGregor v boj vstopil s kariernim izidom 15 zmag in dva poraza, Poirier pa z izidom 16 zmag in trije porazi. McGregor je bil takrat že ena največjih zvezd mešanih borilnih veščin, kar se je poznalo predvsem pri številčni irski navijaški podpori na novinarskih konferencah, tehtanju in seveda na samem obračunu. Podporo je glasni Irec izkoristil in stopil v glavo Američanu, ki je po borbi priznal, da je bilo to ključno, saj je bil psihološko načet, že preden se je borba sploh začela. McGregor je uresničil svojo napoved in Poirierja nokavtiral po zgolj minuti in 46 sekundah borbe.

Če je bil prvi dvoboj poln sovraštva, vroče krvi in obkladanja med borcema, je bil drugi pravo nasprotje. McGregor je bil v javnosti presenetljivo miren in spoštljiv, novinarske konference so minile brez kontroverznosti in vroče krvi, iz obeh kampov je velevalo medsebojno spoštovanje. Kaj je botrovalo povsem drugačnemu pristopu, je težko reči, zagotovo je k temu prispevalo dejstvo, da sta borca 'odrasla', da sta se v vmesnem času pomerila v borbah za šampionske pasove, oba pa sta postala tudi starša. Poirier je z zmago proti Maxu Hollowayu aprila 2019 postal začasni prvak lahke kategorije in se istega leta s Khabibom Nurmagomedovim neuspešno boril za naslov nespornega prvaka. McGregor pa je tako v peresni kot tudi v lahki kategoriji postal prvak in se kot prvi borec v zgodovini organizacije istočasno okitil z dvema šampionskima pasovoma. Za Irca je nato sledilo razburkano obdobje, v katerem se je poskusil v boksu in izgubil proti enemu najboljši boksarjev vseh časov Floydu Mayweatherju, zaradi neaktivnosti in nečastnih dejanj zunaj ringa je izgubil pas, doživel boleč poraz proti Nurmagomedovu, se upokojil od mešanih borilnih veščin in nato januarja 2020 s hitro zmago proti Donaldu Cerroneju vrnil v oktagon. Američan in Irec sta se na povratnem obračunu januarja letos v Abu Dabiju pomerila pred 2.000-glavo množico. Poirier je Irca najprej dobro načel z brcami pod koleno, borbo pa končal z nokavtom v drugi rundi in s tem poravnal rezultat zmag na ena proti ena.

Dogodek poln obračunov, ki obetajo veliko Na predzadnji borbi večera bomo videli klasični obračun specialistov oziroma mojstrov dveh različnih borilnih veščin, ki smo jim priča že od prvega UFC-jevega dogodka. V velterski kategoriji se bosta pomerila trikratni svetovni prvak v jiu-jitsuju Gilbert Burns ter vrhunski kareteist in kikboksar Stephen Thompson. Burns se bo po tem, ko je je februarja letos neuspešno poskušal šampionski pas odvzeti Kamaru Usmanu, poskušal vrniti na zmagovalna pota in ohraniti svoje mesto tik pod vrhom kategorije, Thompson pa se bo z morebitno zmago postavil tik za Colbyja Covingtona na drugo mesto izzivalcev za naslov prvaka. Pred Brazilcem in Američanom se bosta v kletki merila težkokategornika z zelo močnim udarcem, Avstralec Tai Tuivasa in Američan Greg Hardy, ki se bosta z zmago poskušala uvrstiti na lestvico izzivalcev. V glavnem delu bo potekala še borba v ženski bantamski kategoriji, v kateri se bosta pomerili četrto- ter petouvrščena z lestvice izzvalk, Mehičanka Irene Aldana in Rusinja Yana Kunitskaya. Glavni del pa bo začel mladi Sean O'Malley, ki bi se moral pomeriti z Luisom Smolko, a ker se je ta poškodoval, bo namesto njega v kletko stopil debitant v organizaciji Kris Moutinho. Že v uvodnem delu bomo videli nekaj zanimivih obračunov, pomerila se bosta veterana Carlos Condit ter Max Griffin, atraktivna borca Niko Price in Michel Pereira, 'čarovnik' jiu-jitsuja Ryan Hall in še neporaženi Ilia Topuria ter bivši prvak organizacije KSW (ki jo prav tako lahko spremljate na VOYO) Dricus de Plessis ter Trevin Giles, ki bi se morala pomeriti že marca, a de Plessis trakrat ni dobil vize za pot v ZDA.

Seznam vseh borb: Main Card Dustin Poirier proti Conor McGregor (lahka kategorija) Gilbert Burns proti Stephen Thompson (velterska kategorijja) Tai Tuivasa proti Greg Hardy (težka kategorija) Irene Aldana proti Yana Kunitskaya (ženska bantamska kategorija) Sean O'Malley proti Kris Moutinho (batnamska kategorija) Preliminary Card Carlos Condit proti Max Griffin (velterska kategorija) Niko Price proti Michel Pereira (velterska kategorija) Ryan Hall proti Ilia Topuria (peresna kategorija) Dricus du Plessis proti Trevin Giles (srednja kategorija) Early preliminary Card Jennifer Maia proti Jessica Eye (ženska mušja kategorija) Omari Akhmedov proti Brad Tavares (srednja kategorija) Zhalgas Zhumagulov proti Jerome Rivera (mušja kategorija) Alen Amedovski proti Hu Yaozong (srednja kategorija)