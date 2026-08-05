UFC navdušil Beograd: Medić z ekspresnim nokavtom poskrbel za evforijo

Za največje slavje domačih navijačev je poskrbel Uroš Medić. Srb je v glavni borbi večera Daniela Rodrigueza nokavtiral že po 30 sekundah prve runde in poskrbel za enega najhitrejših zaključkov letošnje sezone. Občinstvo je eksplodiralo, Medić pa je po dvoboju dejal, da je bila zmaga pred domačimi navijači nekaj, o čemer je sanjal več let. Ob tem je izrazil željo po dvoboju z nekdanjim prvakom Leonom Edwardsom.
"To so zagotovo uresničene sanje", je dejal Medić o izkušnji novinarske konference po prireditvi UFC v Beogradu. "Bilo je noro. Posnetek si moram ponovno ogledati. Moram videti, kaj se je zgodilo drugače. V tistem trenutku sem bil popolnoma osredotočen in sem poskušal ohraniti mirno kri, saj je minilo že veliko časa. Dom sem zelo pogrešal, zadnja dva tedna pa sem preživel doma, pa se vseeno nisem počutil, kot da sem doma. Preprosto ni bilo pravega občutka domačnosti. Poskušal sem se držati stran od družine."
Navdušenja po dogodku niso skrivali niti številni tuji borci. Brazilec Michael Oliveira je poudaril, da ga je presenetila energija občinstva in sprejem, ki ga je doživel v Srbiji. Dodal je, da je bilo vzdušje primerljivo z največjimi evropskimi dogodki organizacije UFC.
Poleg glavnega obračuna je veliko pozornosti pritegnila tudi zmaga Navaja Stirlinga nad nekdanjim prvakom Janom Blachowiczem, medtem ko je Aleksandar Rakić uspešno debitiral v težki kategoriji.
"Res sem srečen. Na ta trenutek sem se pripravljal zelo dolgo. Za mano so bili štirje zaporedni porazi in vedel sem, da se borim tudi za svoje mesto v UFC. Pred tem občinstvom preprosto nisem smel izgubit.", je po borbi dejal Rakić.
Navdušenja ni skrival niti prvi mož UFC Dana White, ki je bil navdušen nad atmosfero v Beograjski areni in predvsem nad predstavo glavnega junaka večera. "Ne vem kako bi lahko zmagal še bolj prepričljivo. S prvim udarcem ga je praktično nokavtiral. To je bila izjemna predstava", je po dogodku dejal White.
Dogodek je po mnenju številnih analitikov dokazal, da ima Srbija potencial za organizacijo še večjih UFC-prireditev. Glasno občinstvo, razprodana arena in odlična televizijska gledanost so pustili močan vtis tudi na vodstvo organizacije, zato ni izključeno, da se bo UFC v prihodnjih letih znova vrnil v Beograd.
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