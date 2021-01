Umrl dolgoletni Delov novinar Vito Divac

Vito Divac, nekdanji sodelavec, odlični novinar in vrhunski komentator, je poročal s številnih olimpijskih iger, evropskih in svetovnih prvenstev in drugih največjih športnih tekmovanj doma in v tujini, so zapisali pri Delu. Tam je Vito Divac svojo pot v športni redakciji začel leta 1970 kot honorarni novinar. "Če si delal pri Delu, je pomenilo, da si dober novinar, bil si spoštovan. Bili smo ponosni na Delo, na kolektiv izvrstnih piscev, ki so prihajali iz vseh uredništev," so pri omenjenem časniku navedli Divčevo razmišljanje o svoji poti v njihovi redakciji.

Konec sedemdesetih let se je preselil k tiskovni agenciji Tanjug, po osamosvojitvi Slovenije pa se je vrnil na Delo, kjer je ustvarjal do upokojitve leta 2017. "Vselej pozitivno naravnani Divac, ki ob prošnji za pomoč ni poznal besede ne, je zadnje poglavje svojega bogatega in polnega življenja dočakal v Izoli. Naj počiva v miru," so še zapisali pri Delu.

Divac se je poklicno posvečal alpskemu smučanju kot velik poznavalec dogajanj v belem cirkusu in atletiki. Novinarsko kariero so zaznamovale dame – od Brigite Bukovec, Britte Bilač in Jolande Čeplak do Mateje Svet, vražjih Slovenk in Tine Maze. Vso svojo novinarsko kariero na Delu je preživel v športni redakciji in v tem času od svojih junakinj slišal nešteto osebnih zgodb. Iz tega zaupanja je nastala tudi knjiga o Tini Maze: Jaz, Tina.