Slovenci v Parizu: Upamo, da se naslednje leto zgodba ponovi

Na Elizejske poljane so množično romali ne le kolesarji, temveč tudi slovenski navijači. Več sto jih je z letali ali v lastni režiji prišlo v Pariz. Zaradi strogih omejitev organizatorjev ob strahu pred širjenjem koronavirusa je bilo število gledalcev ob progi omejeno na pet tisoč, Slovenci pa so lahko podelitev nagrad žal spremljali le od daleč. A to ni prav nič vplivalo na njihovo veselo razpoloženje. Upajo, da se bo letošnja pravljica ponovila tudi naslednje leto in zagotavljajo, da se bodo v tem primeru v Pariz odpravili v še večjem številu.