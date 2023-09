Upokojeni polkovnik srbskemu košarkarju Simaniću ponuja svojo ledvico

Predlog 73-letnega Hajrudina Redžovića iz Sjenice, da srbskemu košarkarju Boriši Simaniću ponudi svojo ledvico, je naletel na velik odziv v srbski javnosti. K temu so pripomogle tudi besede srbskega predsednika, ki je na sprejemu srebrnih košarkarjev javnost seznanil z željo nekdanjega polkovnika JLA. "On jo potrebuje, jaz lahko brez ene," je upokojenec zapisal na družbenem omrežju.

Vse se je začelo z zapisom 73-letnega Hajrudina Redžovića iz Sjenice: "Star sem 73 let in devet mesecev, vendar sem pripravljen, če medicinski pogoji to dopuščajo, dati svojo ledvico košarkarju Boriši Simaniću, da ima lahko dve in nadaljuje svojo košarkarsko kariero /.../ Če medicina tega meni ne dovoli, prosim vse svoje prijatelje in druge ljudi, naj razmislijo o možnosti doniranja ledvice temu hrabremu mladeniču."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Srbski košarkarski reprezentant Boriša Simanić je poškodbo, zaradi katere so mu morali odstraniti ledvico, utrpel na tekmi svetovnega prvenstva v košarki proti Južnemu Sudanu. Zdravniki so bili najprej optimistični, nato pa so se morali odločiti za poseg in organ odstraniti. Poteza Redžovića je naletela na veliko pozitivnih odzivov, zanj pa so se po omembi srbskega predsednika Aleksandra Vučića začeli zanimati regionalni mediji. Redžović naj bi jih sprva zavračal, nato pa je vendarle spregovoril za Novosti.rs. "Otrokom želiš pomagati, kot starš in kot človek. Zato sem povedal, kar sem povedal. Storil nisem ničesar, kar človek, ki ima rad ljudi, ne bi. Zato tudi ne mislim, da je vse to nekaj velikega ali posebnega," je dejal Redžović.

icon-expand Hajrudin Redžović Boriši Simaniću ponuja svojo ledvico FOTO: Facebook

"Predaval sem, poveljeval enotam, v katerih so bili tisoči mladih ljudi. In ti mladi ljudje so cvet naroda in temelj vsake države. Zato globoko verjamem, da je največje domoljubje ohraniti življenja mladih. To je bil edini vzgib, ko sem Boriši ponudil svojo ledvico," je povedal upokojeni polkovnik, ki je služboval v prištinski vojašnici. Redžović ni edini, ki se je ponudil kot donator organa. Pripravljenost je javno izrazilo več ljudi. Simanić dobro okreva Košarkar se je skupaj s svojo reprezentanco vrnil v domovino in se udeležil sprejema. Povedal je, da je bilo njegovo zdravstveno stanje res težko ter da prvih pet dni sploh ni vedel zase. Mladi košarkar še vedno verjame, da bo lahko kljub vsemu nadaljeval športno kariero, a bo najprej moral tri mesece strogo mirovati. Nato pa obljublja, da se bo poskusil vrniti na parket. Optimistično je tudi zdravstveno osebje v reprezentanci, kjer pa ne skrivajo kritik glede filipinskega zdravstvenega osebja, ki naj bi bilo pri obravnavanju Simanićeve poškodbe prepočasno.