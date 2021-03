Ustavljanje izjemnih strelcev je cilj obeh moštev

Luka Dončić (številka 77) in Damian Lillard (številka 0) sta ključni orožji Dallasa in Portlanda.

Tako Dončić kot Lillard imata za sabo izvrstni tekmi, prvi je obrambi Clippersov v sredo nasul 42 točk, drugi New Orleansu najprej 50, nato včeraj še 36. Poleg tega se je po dveh mesecih odsotnosti zaradi poškodbe leve noge vrnil CJ McCollum, drugo napadalno orožje Portlanda, in na prvih tekmah dosegel deset in enajst točk. Včeraj proti Pelicansom nista igrala Zach Collins (gleženj) in Jusuf Nurkić (meča), Blazersi pa niso objavili prvega dnevnega seznama poškodovanih, zato ni bilo jasno, ali bodo na tekmi drugi večer zapored nekateri igralci počivali. Dallas je brez štirih, Willie Cauley-Stein in James Johnson sta ločena od moštva zaradi pandemijskega zdravstvene protokola, Dorian Finney-Smithje doma po rojstvu drugega sina, Tyrell Terry je prav tako odsoten zaradi osebnih razlogov.

Ena najtežjih nalog bo znova pripadla Joshu Richardsonu, nosilcu pasu najboljšega obrambnega igralca Dallasa proti Clippersom. Lillarda se ne da ustaviti, Richardson bo predvsem skušal omejiti učinkovitost enega od kandidatov za najboljšega igralca sezone. Branjenje bo ključ do morebitne zmage, Mavericksi pa so bili na zadnjih desetih tekmah med desetimi najboljšim obrambami v ligi, po precej kilavi prvi tretjini sezone. Zasluge gre pripisati vrnitvi Maxija Kleberja in vse boljši igri Kristapsa Porzingisa pod svojim obročem, tako da so Mavericksi peti najboljši v ligi pri omejevanju števila prejetih zadetkov iz bližine koša. Podobno velja za Portland, ob vse boljšem napadu se osredotočajo na ustavljanje tekmecev. Če jim bo uspelo upočasniti igro Dončića, lahko obranijo domačo dvorano.