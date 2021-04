Utrujene Maverickse čaka teci-in-vrzi košarka Wizardsov

Tekmi z Indiano in New Orleansom sta pokazali, kaj se zgodi z Mavericksi, ko Luka Dončić in Kristaps Porzingis ne igrata. Slednji je najmanj verjeten udeleženec srečanja v Washingtonu, saj so doslej redno pazili na njegova krhka kolena, če je moštvo igralo dva večera zapored. V drugem delu sezone so začeli podobno varovati tudi Slovenca, toda vprašanje je, koliko porazov proti klubom z dna lestvice si Dallas še lahko privošči, če se želijo z vsaj šestim mestom ob koncu rednega dela sezone izogniti dodatnim kvalifikacijam za končnico. Latvijec bi si zagotovo želel popraviti vtis iz New Yorka, kjer je v prvem polčasu povsem zatajil v napadu, a zato odigral spodobno obrambo. Mavericksi sicer ne slovijo po svoji obrambni igri (trenutno so 18. v NBA), a moštvo v zadnjih tednih vse bolj čvrsto stoji tudi pod svojim obročem. Prav obrambno mletje jim je prineslo zmago proti Knicksom, čvrsto branjenje koša je najboljši recept tudi proti Wizardsom. Vprašanje je, koliko energije je še ostalo na zalogi po težaškem večeru v slovitem Madison Square Gardnu.

V Washingtonu želijo oprati četrtkovo sramoto, ko jih je šolalo moštvo z dna lestvice na vzhodu. Spočiti in željni zmage bodo po napovedih znova imeli svoj dvoglavi napad, saj se po poškodbi boka vrača Bradley Beal (na listi poškodb je bil označen kot vprašljiv). Skupaj z Russllom Westbrookom, lastnikom največ brezplodnih trojnih dvojčkov (dvomestno število točk, podaj, skokov) v zgodovini NBA. Skupaj sta lahko uničujoča sila, ob dovolj dobri obrambi pa postaneta precej neučinkovita. Oba v vsaki tekmi porabita vsaj 18 metov na koš, Westbrook pa je drugi najslabši v ligi po deležu zadetih metov med igralci s takšno frekvenco metov. V zadnjih desetih srečanjih jih je zadel 41,7 odstotka, v tem času je vodil po nič kaj laskavi statistiki, povprečju šestih izgubljenih žog na srečanje. Beal je nekoliko manj potraten, a nič več tako razžarjen, kot je bil na začetku sezone. Wizardsi lahko računajo na Ruia Hacimuro, proti Indiani in Charlotte je nametal 26 in 30 točk.

Mavericksi imajo predvsem dva cilja, tekme ne smejo začeti z včasih preveliko ležernostjo, zaradi česar morajo veliko moči porabiti za lovljenje zaostanka. Prav tako se morajo upreti poskusom Wizardsov, da jim vsilijo svoj ritem divjanja po igrišču, s čimer v Washingtonu prikrivajo svojo luknjasto obrambo (peta najslabša v NBA) in skušajo tekme spremeniti v teci-in-vrzi košarkarski sprint. Igrajo še hitreje od brzopetega Golden Statea, medtem je Dallas osmo najbolj počasno moštvo lige. Pomemben bo prispevek ostalih igralcev, Jalen Brunson je zadnje tekme odigral odlično, s tretjim strelcem moštva Timom Hardawayjem mlajšim sta gonilo druge peterke. Če bo dober večer imel Josh Richardson, ki sicer precej niha v igri, se gostje lahko nadejajo četrte zaporedne zmage.