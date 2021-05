Utrujeni Mavericksi zbirajo moči za prvo zmago proti Kingsom

"To je NBA, ko stopiš na igrišče, lahko zmaga kdorkoli," je trener Dallas Rick Carlisle precej nejevoljno dejal v ponedeljek, ko je oslabljeni Sacramento že drugič v sezoni ožgal njegovo moštvo. Kingsi so še vedno brez prvega zvezdnika De’Aarona Foxa, na drugem srečanju so ostali celo brez do takrat najboljšega strelca Harrisona Barnesa, a so bledi Mavericksi na svoj rovaš urezali nov trpek poraz. Teh so zbrali že kar nekaj, dva proti zadnjemu moštvu zahoda Houstonu, enega proti trinajstemu Oklahoma Cityju in dva proti dvanajstemu Sacramentu. "Kingsi igrajo z veliko energije, proti takšnih ekipam imamo težave," je Trey Burke, ki v pravem trenutku prihaja v odlično formo, opisal soočenja s klubom iz kalifornijske prestolnice. Mavericksi, ki letos še niso izgubili tekme, če so po prvi četrtini vodili, so na obeh soočenjih s Kingsi začeli slabo, zato je recept preprost, srečanje morajo začeti odločno in hitro razorožiti tekmece.

Kristaps Porzingis bo zaradi težav z desnim kolenom izpustil drugo tekmo zapored. Vprašanje je, kdo vse se bo do začetka uvrstil na listo poškodovanih, morda še bolj pomembno, ali si v tesni tekmi med petim, šestim in sedmim moštvom lahko privoščijo počitek najboljših. Luka Donnčić si ga po okroglem trojnem dvojčku 30 točk, kar 20 podaj in 10 skokov morda zasluži, toda brez njega bo moštvo še bolj ranljivo. Poleg tega je prav zaradi napornega konca tedna izpustil četrtkovo soočenje z Detroitom. Pri Kingsih je vprašljiv nastop Barnesa, ki je zaradi težav z dolgo pritezalko v stegnu izpustil zadnji tekmi. Zato pa se je vrnil njihov center Marvin Bagley in pripomogel k zmagi nad Lakersi, vse boljši novinec Tyrese Haliburtonje moštvu iz Los Angelesa v petek nasul 23 točk. Srečanja z Dallasom vedno navdahnejo Terencea Davisa, ki je na prvih dveh zadel sedem trojk.

Te bodo ključne za Maverickse, še posebej, ker Sacramento ne slovi po izvrstni obrambi. So na dnu NBA po številu točk, ki jih dopustijo tekmecem in predzadnji po učinkovitosti obrambe na črti za tri. Teksašani tega doslej niso znali izrabiti, na prejšnjih tekmah so zadeli le piškavih 30 odstotkov metov od daleč, na drugi strani igrišča so Kingsom dopustili 45-odstoten met za tri točke. Kar kliče po porazu. Če bosta vedno bolj zanesljivi Dorian Finney-Smith in Maxi Kleberlahko ponovila včerajšnjo predstavo s črte za tri točke, Dončić pa ima dovolj energije za sekljanje obrambe gostov, bi Dallas lahko zgodbo s Sacramentom okrasil s srečnim koncem.