Uvodni poraz Toronta napoveduje dolgo leto

„ Jutri se bomo zagotovo veliko učili, “ je trener Toronta Nick Nurse napovedal, da bodo natančno preučili precej raztrgano igro v večjem delu tekme. Po njegovih besedah moštvo ni bilo dobro ne v napadu ne v obrambi, izgubljali so žoge, zgrešili neovirane mete, naredili veliko napak na svoji strani igrišča. „ Ni bilo ritma, veliko smo razmišljali, namesto da bi igrali tekoče, nismo dovolj pritiskali na njih, “ je povzel dogajanje na igrišču. „Merili smo se z nekaj izkušenimi fanti, ki vedo, kako je potrebno igrati. Mi pa smo imeli kup novincev, ki so se spraševali kje so, tekali naokoli in podobno. Toda, prepričan sem, da bomo naredili korake naprej in igrali bolje, “ je bil optimističen.

Prva akcija na srečanju je obetala lepšo podobo. Dragićev (9 točk, 4 podaje, 3 skoki) sopotnik iz Miamija Precious Achiuwa (6 točk, 2 podaji, 7 skokov) je bil uspešen v prvem skoku za žogo, Slovenec je našel Freda VanVleeta (12 točk, 4 podaje, 3 skoki), ta je zadel za tri točke. Toda to je bil njegov edini uspešen met od daleč (v devetih poskusih), do konca je zadel le vsak četrti met od dvajsetih. Ko so ga vprašali, kaj je šlo narobe, je bil kratek – „Vse!“. A ni bil bridek, „edino, kar me res jezi, kar mi daje občutek, da sem pustil fante na cedilu, je, da se nismo dovolj borili. Nismo igrali dovolj odločno, dovolj pametno, dovolj trdo.“ Dejal je, da so razočarali izjemno občinstvo, „navijači so opravili svoje delo... bilo je vzdušje kot v končnici, le da smo mi bili precej pod takšno ravnijo igre, zato se moramo precej izboljšati.“

Vodja moštva se je posul s pepelom in poudaril, da bi moral z dobro igro umiriti mlade soigralce, a tega ni naredil. „Nismo imeli ne enakomerne ne dosledne igre... kar ni dovolj dobro za to ligo. Bilo je nekaj površnosti, potrebno bo še nekaj časa, da najdemo pravi ritem.“ Pohvalil je novinca Dalana Bantona (7 točk, podaja, 3 skoki), ki je navdušil dvorano. „Delano nam je ob koncu dal nekaj energije, to je bila edina svetla točka večera.“ Mladi Kanadčan je tako po vstopu v igro ob koncu tretje četrtine zadel met s svoje polovice igrišča, enega najbolj izjemnih prvih košev v ligi. „Kaj takega si nisem niti predstavljal, a sem hvaležen, da je žoga šla v obroč in da je to moj prvi koš v NBA,“ se je smejalo mladeniču. Po porazu ni bil prehudo razočaran, „vsak nastop je dobra izkušnja za učenje, naj zmaguješ ali izgubljaš. Potrebno je igrati na vso moč, početi majhne stvari, prispevati k večji energiji moštva.“

VanVleet je dejal, da je treba čestitati Washingtonu, „izprašili so naše zadnjice“. Naskok sta vodila izkušena Bradley Beal (23 točk, 4 podaje, 3 skoki, 4 ukradene žoge) in s klopi Montrezl Harrell (22 točk, podaja, 9 skokov, blokada). Razlika je v drugem polčasu narasla že na 29 točk, nato pa je Banton spodbudil preobrat, ki jih je prinesel do le desetih točk zaostanka, dokler niso Wizardsi ustavili nalet. Dragić je bil s skoraj 43-odstotnim metom med najbolj natančnimi Raptorsi (1:2 za tri in 2:5 za dve točki), saj je moštvo kot celota zadelo le 30,9 odstotka vseh metov, nekaj trojk ob koncu pa je porazno nenatančnost od daleč dvignilo na še vedno obupnih 20,6 odstotka. „Pred nami je še dolgo leto,“ je bil jasen VanVleet.