V Cankarjevem domu podelili Bloudkove nagrade

Podelili so še deset plaket, dobili so jih Maja Dolenc , Savo Strmole , Jane Jože Stvarnik , Manca Smrekar , Janez Mohorčič , Franci Koglot , Žiga Lin Hočevar , Luka Lenič , Roman Gradišek in Peter Sitar .

Samodejno so jih za vrhunske mednarodne športne dosežke dobili Andreja Leški , Toni Vodišek , Franček Gorazd Tiršek , Živa Lavrinc in Dejan Fabčič .

"Prejšnje leto je bilo ponovno leto novih izjemnih uspehov slovenskih športnikov in športnic na mednarodnih tekmovanjih, vključno z našimi junaki in junakinjami na olimpijskih in paralimpijskih igrah v Parizu. Ti dosežki nas spominjajo, da je šport res čedalje bolj tudi prostor enakih možnosti," pa je v nagovoru dejala Pirc Musar in poudarila, da je pomembno, da "vlagamo v razvoj športa na vseh ravneh - od osnovnih šol do vrhunskih tekmovanj".

Letos je do razpisnega roka prispelo 64 predlogov oziroma nominacij, od tega kar 52 za Bloudkovo nagrado. "Vesel sem, da je bil predlog Bloudkovega odbora, da se v letu olimpijskih iger število nagrad lahko poveča za vse prejemnike olimpijskih medalj, ob soglasju vseh političnih opcij v našem parlamentu tudi izglasovan. To je seveda odboru nekoliko olajšalo delo. A še vseeno smo nagrado lahko podelili le trem od oseminštiridesetih nominirancev," je dodal Grošelj.

"Letos mineva 60 let od prve podelitve Bloudkovih priznanj. Častitljiva okrogla obletnica daje najvišjim državnim priznanjem še dodaten pomen in žlahtnost. Poimenovana so po Stanku Bloudku , velikanu slovenskega športa med obema svetovnima vojnama in vse do njegove prezgodnje smrti leta 1959," je pojasnil Grošelj.

Prejemnike Bloudkovih priznanj sta nagovorila predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar in minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han , poročilo pa je podal predsednik odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj Viktor Grošelj .

"Naj bodo Bloudkova priznanja simbol te zaveze in hkrati opomin, da lahko le s skupnimi močmi ustvarjamo okolje, kjer bodo nove generacije imele priložnost razviti svoj talent in uresničiti svoje sanje ter nadaljevati pot uspehov, ki jo danes tlakujete vi. Naj bo vaša zgodba navdih za vse nas pri nadaljnjem skupnem ustvarjanju slovenskega športnega srca, saj tekmovalci, trenerji, drugo podporno osebje in navijači tvorimo čudovito celoto. Tako je bilo, tako je in verjamem, da bo tako tudi v prihodnje," je dodala.

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han pa je dejal, da ima vsaka nagrada v življenju posebno težo in je vedno rezultat velikega napora in jasne vizije. "Vaša priznanja na področju športa, spoštovani pretekli in letošnji Bloudkovi nagrajenci, navdihujejo že 60 let. Enako kot neumorni, letalski konstruktor, načrtovalec športnih objektov in športnik Stanko Bloudek tudi na ministrstvu zagovarjamo solidarnost, odprtost, vzajemnost, svobodo združevanja in spoštovanja človekovih pravic."

Finančna vrednost nagrade in plakete je enaka kot lani, nagrada prinaša 11.451 evrov in dodatek k pokojnini, plaketa pa 3817 evrov. Vodstvo ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport je zagotovilo dodatna finančna sredstva in s tem povečala proračun s 84.000 evrov na 118.327 evrov.