V Dallasu Luka proti Zionu in Pelicansom

Srečanje med Dallasom in New Orleansom se prične ob 3.30 po slovenskem času.

Profesionalna kariera Williamsona se je oktobra pričela s poškodbo meniskusa, tako da je prvo tekmo odigral šele konec januarja. Od takrat New Orleans skrbno varuje svoj zaklad, tekma, ki jo prenaša televizijska postaja ESPN, pa je prvi nastop mladca drugi večer zapored. Tako bomo priča tekmi med obrazoma prihodnosti NBA. Dončić se je v komaj poldrugem letu že zapisal v anale lige, atletskemu Williamsonu je to uspelo v dobrem mesecu, saj je postal najstnik z največ tekmami, na katerih je dosegel vsaj 20 točk.

Sloviti LeBron James je pred kratim dejal, da je prihodnost NBA z Dončićem in Williamsonom v dobrih rokah, vprašanje za Maverickse pa je, kako bodo ustavili dinamičnega mladeniča, ki dosega v povprečju dobrih 24 točk na tekmo in zadene skoraj 60 odstotkov svojih metov. Nalogo si bosta bržčas delila Kristaps Porzingis, ki se vrača na parket, in Maxi Kleber. Dallas bo o nastopu treh igralcev (J. J. Barea, Jalen Brunson in Seth Curry) odločil pred tekmo, slednji pa je eden ključnih mož za uspeh.

Polom v Chicagu je pokazal, da je Dončić najboljši Mavericks, Porzingis pa morda najbolj pomemben. Obramba Dallasa je brez njega podobna rešetu, saj so se Bullsi brez težav sprehajali pod košem in zadevali. Hkrati so v napadu manjkali ne samo koši Latvijca, pač pa tudi njegovo zagrajevanje nasprotnih igralcev in odpiranje prostora za Dončića, zato je bil ta prisiljen k težjim prodorom in metom. Vodstvo kluba varuje Porzingisovo koleno za končnico, do nje sta še dve dvojni tekmi, ko igrajo dva večera zapored.