V gosteh pri Dončiću in druščini so nadležni Kingsi

Po ne ravno bleščečem srečanju v Denverju, ko je moštvo zadelo manj kot 30 odstotkov metov, prva peterka pa je bila povsem razglašena, bi lahko zadnja leta skromni Sacramento bil pravo moštvo za utrjevanje samozavesti. Toda Kingsi so sezono začeli s skalpi Phoenixa in Portlanda, Harrison Barnes pa je neustavljiv stroj za trojke, v petih tekmah jih je zadel več kot polovico. Ne smemo pozabiti niti na izkupiček prejšnje sezone, ko je moštvo iz Kalifornije Teksašane premagalo na vseh treh soočenjih. Minule težave so ob začetku nove sezone izbrisane, toda skoraj nespremenjena zasedba Dallasa je s sabo v novo prinesla težavno začenjanje srečanj, le da je še bolj izrazito. Doslej niso niti ene prve četrtine končali v vodstvu, radi si izkopljejo globok zaostanek in nato trošijo veliko energije, da ga nadoknadijo. Če jim tekmeci to dopustijo.

Uvodni tedni so vedno namenjeni iskanju zmagovalnih kombinacij in odpravljanju pomanjkljivosti v igri. Težave imajo tudi drugi, Lakersi doživljajo notranje drame, Brooklyn se privaja na življenje brez anticepilsko prismojenega Kyrieja Irvinga, povsem gladko ne gre prvakom iz Milwaukeeja, da ne govorimo o Phoenixu ali Clippersih (brez poškodovanega Kawhija Leonarda). Pri Dallasu se pozna zamenjava strokovnega vodstva moštva, trener Jason Kidd skuša uvesti nov pristop k igri, kar se pozna predvsem pri veliko bolj čvrsti obrambi, s katero so si priborili prve tri zmage. Precej škriplje v napadu, še najbolj pri metih za tri točke. Roke se bodo sčasoma uravnale, toda 16-odstotna natančnost Doriana Finneyja-Smitha, 23-odstotna Krtistapsa Porzingisa in 25-odstotna Luke Dončića so trenutno svinčena utež napada. Ne pomagajo niti hitre težave s hrbtom Latvijca, njegov nastop nocoj je označen kot vprašljiv.

Slovenec je zagotovo eden najbolj vznemirljivih igralcev najboljše košarkarske lige, toda podobno kot lani tudi letos na začetku sezone deluje utrujeno. Lani je priznal, da ni bil v formi, njen začetek ga je presenetil, saj je menil, da bo zaradi pandemije premaknjen v januar. Sedaj pravi, da mu manjka počitka po olimpijskem poletju z reprezentanco. Del težav je tudi Kiddova filozofija, da se mora napadalno breme porazdeliti na več igralcev, jemanje žoge iz rok Dončića pa ne daje dobrih rezultatov. Ne pomaga niti, da sta bila najbolj zanesljiva igralca prvih petih tekem Jalen Brunson in Maxi Kleber, ki prihajata s klopi in pogosto moštvo šele z njima zaigra bolj odločno. Prav tako so tekmeci po treh letih skoraj enake zasedbe že zelo dobro pripravljeni nanje in vedo, kako usmerjati obrambo.

Sacramento ima precej bolj spodbuden začetek, vse tekme zmagujejo ali izgubljajo s tesnim rezultatom, tudi pri porazu proti kalifornijskim sosedom Warriorsem (119:107) je bila razlika štiri minute pred koncem le tri točke. Barnes, De'Aaron Fox, Richaun Holmes in Buddy Hield se zlivajo v vztrajno enoto, čeprav je voz skoraj vsak večer vlekel drug igralec. V Dallasu so vsi nared, tako da se obeta zanimiva tekma.