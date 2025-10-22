V kletko 10 mesecev po porodu, isti večer se bori tudi njen mož

Na borilnem spektaklu WFC/Brave bo konec novembra nastopilo kar osem slovenskih borcev in bork, prvič pa bosta pod okriljem omenjenih organizacij nastopila zakonca. To bosta Maja Drnovšek Povšnar in Domen Drnovšek. Za slednjega bo sicer to že četrti nastop pod tivoljskimi reflektorji, njegova boljša polovica se bo v mešanih borilnih veščinah preizkusila prvič. "Že dolgo si to želim. Letos bom končno to željo izpolnila. Pričakujem, da bo to nora borba. Imam veliko borb za seboj. Ampak bo neka čisto druga, unikatna izkušnja, v tako veliki dvorani, pred tako velikim občinstvom," nam je zaupala svetovna in evropska prvakinja v brazilskem jiu jitsuju, ki bo v kletko stopila vsega 10 mesecev po tem, ko sta z Domnom povila prvorojenko Ario.
Čeprav bosta oba nastopala na istem dogodku, bo tudi njuna hčerka tam prisotna. "Čuvala jo bo prijateljica, a pričakujem, da jo bo prinesla gor (v kletko). Delava na temu, da bo oba videla, kako bova zmagala," pravi Drnovšek Povšnar, ki bo v kletko stopila kot prva. Tri borbe pozneje bo na vrsti še njen soprog. "Zanima me, kako se bova spopadla s stresom. Sam sicer nisem nikoli pod stresom. Ko pa gledam prijatelje, v tem primeru celo ženo, pa je druga pesem. Me bolj stiska. To bo nekaj novega, ne vem, kako bo to vplivalo name. Za svoje borbe nimam strahu ali skrbi, me pa zanima, kako me bo za ženo stiskalo," priznava zmeraj dobro razpoloženi Drnovšek, ki je do zdaj v kletki WFC vknjižil dve zmagi in poraz.
Drnovškova lovita zgodovino
Čeprav ne bosta prva zakonca, ki bosta nastopila na istem dogodku, jima lahko uspe nekaj, kar do zdaj ženi in možu še ni: da oba vknjižita zmago. Doslej se je v največjih svetovnih organizacijah zgodilo dvakrat, da sta v istem večeru v kletko stopila zakonca. Prvič se je to zgodilo celo od okriljem najmočnejše organizacije na svetu, UFC. Na UFC Fight Night v Rio Ranchu v Novi Mehiki sta nastopila Montana in Mark De La Rosa. Kot prvi je v kletko stopil slednji in bil nokavtiran s strani Rauliana Paive, nato pa je čast družine z zmago proti Mari Borelli rešila Montana.
Leto pozneje sta v, zdaj že nekdanji, organizaciji Bellator nastopila Maria in Benson Henderson. Tudi v tem primeru je spodletelo predstavniku močnejšega spola. Nekdanjega prvaka organizacije UFC je po sodniški odločitvi premagal Brent Primus, a na njegovo srečo je že pred tem isti večer zmago vknjižila njegova izbranka Maria. S predajo je po vsega 40 sekundah z davljenjem ugnala Collette Santiago. Morda pa prav Drnovškoma uspe nekaj, kar doslej ni uspelo še nikomur ...
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.