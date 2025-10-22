V kletko 10 mesecev po porodu, isti večer se bori tudi njen mož

Na borilnem spektaklu WFC/Brave bo konec novembra nastopilo kar osem slovenskih borcev in bork, prvič pa bosta pod okriljem omenjenih organizacij nastopila zakonca. To bosta Maja Drnovšek Povšnar in Domen Drnovšek. Za slednjega bo sicer to že četrti nastop pod tivoljskimi reflektorji, njegova boljša polovica se bo v mešanih borilnih veščinah preizkusila prvič. "Že dolgo si to želim. Letos bom končno to željo izpolnila. Pričakujem, da bo to nora borba. Imam veliko borb za seboj. Ampak bo neka čisto druga, unikatna izkušnja, v tako veliki dvorani, pred tako velikim občinstvom," nam je zaupala svetovna in evropska prvakinja v brazilskem jiu jitsuju, ki bo v kletko stopila vsega 10 mesecev po tem, ko sta z Domnom povila prvorojenko Ario.

Čeprav bosta oba nastopala na istem dogodku, bo tudi njuna hčerka tam prisotna. "Čuvala jo bo prijateljica, a pričakujem, da jo bo prinesla gor (v kletko). Delava na temu, da bo oba videla, kako bova zmagala," pravi Drnovšek Povšnar, ki bo v kletko stopila kot prva. Tri borbe pozneje bo na vrsti še njen soprog. "Zanima me, kako se bova spopadla s stresom. Sam sicer nisem nikoli pod stresom. Ko pa gledam prijatelje, v tem primeru celo ženo, pa je druga pesem. Me bolj stiska. To bo nekaj novega, ne vem, kako bo to vplivalo name. Za svoje borbe nimam strahu ali skrbi, me pa zanima, kako me bo za ženo stiskalo," priznava zmeraj dobro razpoloženi Drnovšek, ki je do zdaj v kletki WFC vknjižil dve zmagi in poraz.

Maja Drnovšek Povšnar in Domen Drnovšek FOTO: WFC icon-expand

Drnovškova lovita zgodovino