V oktagonu se bosta pomerila težkokategornika Gane in Volkov

UFC Fight Night: Gane vs. Volkov

V glavni borbi večera (prenos dogodka na VOYO se začne ob 22.00) se bosta v evropskem obračunu pomerila Ciryl Gane in Aleksandr Volkov. Francoz Gane je na UFC-jevi lestvici težkokategornikov na tretjem, Rus Volkov pa na petem mestu izzivalcev. Čeprav je med tekmecema le leto razlike, je Volkov z 41 borbami v kletki – zmagal je v kar 33-ih – precej izkušenejši od mlajšega Ganea, ki se je v kletki pomeril le 8-krat, a je še neporažen. Oba borca sta se lani borila z nekaterimi najboljšimi težkokategorniki in dosegla odmevne zmage: Gane je decembra lani premagal bivšega prvaka Juniorja dos Santosa ter februarja letos še vročega Jairzinha Rozenstruika, ki je pred tem v karieri izgubil le proti aktualnemu prvaku Francisu Ngannouju. Volkov pa je junija lani sicer izgubil proti Curtisu Blaydesu, ki je do tedaj v karieri beležil le dva poraza, oba proti prvaku Ngannouju, nato pa se je na zmagovalno pot vrnil z nokavtoma proti Waltu Harrisu ter izkušenemu Alistairju Overeemu. Zmagovalec tega dvoboja bo po Derricku Lewisu (ki se bo z Ngannoujem predvidoma pomeril jeseni) najverjetneje prvi izzivalec za naslov prvaka v težki kategoriji, če se ne bo v boj za pas vmešal Jon Jones, čigar vrnitev v oktagon ljubitelji mešanih borilnih veščin že nestrpno pričakujejo.

Predzadnja borba večera bo prav tako potekala v težki kategoriji, v kateri se bosta pomerila Ovince Saint Preux, sicer poltežkaš, ki pa se je maja lani enkrat že pomeril v težki kategoriji, ter Tanner Boser, sicer zamenjava za Rusa Maksima Grišina, ki mu zaradi težav z vizo ni uspelo pravočasno priti v ZDA. Tako Saint Preux kot Bosser se želita vrniti na zmagovalna pota in predsedniku organizacije UFC, Dani Whitu, dokazati, da še spadata v organizacijo.