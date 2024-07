V Parizu prodali rekordnih 8,6 milijona vstopnic

Kot je pojasnil vodja organizacijskega odbora olimpijskih in paraolimpijskih iger v Parizu Tony Estanguet, so že pred časom presegli 8,3 milijona vstopnic, kolikor so jih za igre prodali leta 1996 v Atlanti.

"Že pred časom smo presegli Atlanto. Zdaj smo pri 8,6 milijona vstopnic, prodali smo jih še milijon za paraolimpijske igre. Ponosni smo, da smo dosegli rekord, a lahko pridemo še višje," je za AFP dejal Estanguet.