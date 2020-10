V peti tekmi Miami za preživetje, LA za sedemnajsti naslov

Dodaten dan počitka ni pospešil okrevanja tetive levega stopalnega loka Gorana Dragića, na seznamu poškodovanih je še vedno naveden z oznako, da je njegov nastop dvomljiv. "Šli smo skozi video analize, to pa je tudi vse, kar je počel," je trener Erik Spoelstra opisal četrtkovo delo Slovenca, ki ima izjemno smolo. Med poškodovanimi ni več centra Bama Adebaya, ki je po torkovi tekmi potožil, da še ni bil 100-odstoten, sedaj se je njegovemu tekmovalnemu duhu pridružilo tudi okrevano telo. "Vsi dvomijo v nas, toda dokler ljudje v garderobi in naši trenerji verjamejo v nas, je to edino pomembno," je Adebayo opisal razpoloženje med igralci. Ti so spodbudo dobili tudi od slovitega branilca Garyja Paytona, ki je Miamiju 2006 pomagal osvojiti prvi naslov prvakov. V časniku The Players' Tribune je zapisal, da "kultura Heatov ni samo zmagovanje, ampak na kakšen način zmagaš. Če je treba, se plaziš čez ciljno črto. Rezervoar mora biti na koncu čisto prazen." Po njegovih besedah vsi dvomijo v uspeh kluba, "vsi so vas odpisali, pripravljajo se, da bodo okronali druge fante. Zanje loščijo pokal … oni imajo šampanjec na ledu. Toda pozabili so eno stvar, še vedno ste tukaj." Zapisano je navdušilo tudi Spoelstro, "dobil sem kurjo kožo, prišlo je ob pravem trenutku."

Lakersi imajo izjemno osredotočenost LeBrona Jamesa, ki je po besedah soigralcev vse dodatno motiviral, da so premagali monotonost izolacije v Orlandu in ohranili vrhunsko borbenost. Težave z zbranostjo so pokopale drugo zvezdniško moštvo iz Los Angelesa, analitiki so Clippersom dolgo pripisovali celo več možnosti za naslov, a niso prenesli pritiska osame. Lakersi nimajo teh težav, zvezdniški dvojec James in Anthony Davis pa deluje kot dobro namazan stroj. V četrti tekmi je Davis kot najboljši branilec LA-ja pazil na Butlerja in dovolj omejil njegovo napadalno učinkovitost, da so lahko na koncu tesno srečanje obrnili v svojo tretjo zmago. Pri obeh moštvih je za uspeh ključna igra v obrambi, Miami je po težavah na prvih dveh soočenjih opustil consko obrambo, ki so jo Lakersi zlahka cefrali, in izenačil moči na igrišču. LA je omejil učinkovitost floridskih strelcev izza črte za tri točke, močno se pozna odsotnost prvega strelca Dragića. Njegovo povprečje 2,3 trojke na srečanje se ne zdi veliko, toda Miami je na vseh treh izgubljenih tekmah zadel enajst trojk, ko jih je med redno sezono zadel vsaj trinajst, je dobil tri četrtine vseh tekem.

Stavnice Miamiju pripisujejo le še 15-odstotne možnosti, da osvojijo naslov prvakov. A kot je dejal Payton, morda pokal že loščijo za Lakerese, a Heati so še vedno v igri. Floridčani nimajo veliko izbire, uresničiti morajo staro športno puhlico puščanju srca na igrišču. Nato še enkrat. In še enkrat.